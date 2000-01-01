🏊🏼♂️ Дмитрий Боронин: Наши в Париже-2024
Многократный чемпион России.
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2023 года. Специализация — брасс.
Начал заниматься плаванием в Ивантеевке, Московская область
В бассейн привели родители для закаливания и общего укрепления организма.
Факт: на тренировках использовал удочку
Поскольку Дмитрий с рождения ничего не видит, на тренировках ему нужен был инструмент регулировки. Это устройство состоит из удочки и мяча. Папа-тренер касался спины сына, когда близко был бортик.
Дмитрий Боронин, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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