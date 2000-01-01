🏊🏼♂️ Алексей Ганюк: Наши в Париже-2024
Чемпион Европы, многократный чемпион России.
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2018 года. Специализация — плавание на спине и вольный стиль.
Начал заниматься плаванием в Бийске
Пришёл в спорт достаточно поздно — в 15 лет.
Факт: получил родовую травму
Алексей при рождении получил вывихи тазобедренных суставов, но ходит самостоятельно.
Алексей Ганюк, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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