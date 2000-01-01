🏊🏼♂️ Егор Кузьмин: Наши в Париже-2024
Чемпион Европы — 2024.
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2024 года. Специализация — плавание на спине, вольным стилем, баттерфляем.
Начал заниматься плаванием в Ижевске
С 11 лет тренируется в спортивно-адаптивной школе под руководством Валентина Голикова.
Факт: попал в Париж благодаря юристам
Международный паралимпийский комитет отказал Егору в участии в Паралимпиаде в Париже, но российские юристы смогли доказать, что он соответствует всем критериям.
Егор Кузьмин, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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