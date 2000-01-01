🏃♂️ Таймураз Хабалов: Наши в Париже-2024
Многократный чемпион России, рекордсмен страны.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России по лёгкой атлетике с 2021 года. Специализация — толкание ядра.
Начал заниматься спортом во Владикавказе
В лёгкую атлетику пришёл в 2019 году, через два года попал в сборную России.
Факт: завёл огромную кавказскую овчарку
Пёс на задних лапах даже выше Таймураза.
Таймураз Хабалов, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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