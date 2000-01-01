🏃♂️ Максим Шавриков: Наши в Париже-2024
Многократный чемпион России, призёр международных соревнований.
Вид спорта: лёгкая атлетика
Специализация — прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту.
Начал заниматься спортом в Волгограде
В центр «Вдохновение» пришёл тренер по лёгкой атлетике и предложил Максиму попробовать свои силы. Тот согласился — и затянуло.
Факт: настраивается на соревнования с помощью аудиоспектаклей
Максим до окончательной потери зрения занимался вокалом и фортепиано. Играет в шашки со зрячими и обыгрывает — стал чемпионом области.
Максим Шавриков, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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