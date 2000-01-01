🏃♂️ Матвей Якушев: Наши в Париже-2024
Многократный чемпион России, победитель международных соревнований.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России с 2023 года. Специализация — прыжки в длину.
Начал заниматься спортом в Красноярске
Занимается под руководством тренеров Михаила Петрика и Александра Мельникова.
Факт: слесарь по ремонту автомобилей
Закончил Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства.
Матвей Якушев, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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