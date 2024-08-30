Бывший украинец принёс России первое золото Парижа-2024

Андрей Калина до 2013 года выступал и побеждал под другим флагом.

Во Франции продолжается Паралимпиада. У россиян уже целая россыпь медалей. Не хватало только золота. Триумф случился вечером 30 августа.

Золотой ты наш!

Победу в финале дистанции 100 м брассом SB8 добыл Андрей Калина. Россиянин обошёл своих соперников китайца Ян Гуанлуна и колумбийца Карлоса Серрано Сарате. Четвёртым стал его соотечественник Даниил Смирнов.

Для россиянина эта медаль стала уже седьмой в карьере. Но путь к ней был, как всегда, тернист.

Едва не погиб

Андрей с рождения не имеет левой руки ниже локтя.

В возрасте пяти лет мальчика едва не затянуло в водоворот. Спасла мама, а уже потом её саму нужно было вызволять из водного плена.

Когда мальчика решили отдать в плавание, на родине, в Славянске, том самом, о котором в последние годы столько новостей, не хотели с ним работать. Боялись ответственности. Но уже в 12 лет будущий чемпион был как рыба в воде. И в 2000 году спорт стал для него смыслом жизни.

«Я сам!»

Пловец не робкого десятка. Андрей Калина вспоминал, что в детстве ему не нравилась излишняя опека окружающих.

«Самые яркие воспоминания из детства — моя реакция на желание родителей или людей, находящихся рядом, как-то облегчить мои действия. Всегда говорил: «Я сам!» Никогда не любил и по сей день не люблю, когда мне помогают», — приводит слова спортсмена «Фонтанка».

Мир о пловце из Славянска узнал 20 лет назад в Афинах, когда Андрей Калина также выиграл 100-метровку брассом. Вообще, золото на этой дистанции он не отдаёт никому — Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012, Токио-2020 и вот теперь Париж-2024. Исключением стали соревнования в Рио-2016, куда россиян не пустили из-за санкций.

Андрей Калина Фото: Getty Images

«В России комфортнее»

В 2013 году, между золотыми успехами, спортсмену пришлось сменить Украину на Россию. И причин тому хватало.

«Перебраться в Россию думал ещё после Паралимпийских игр в Лондоне, но по семейным обстоятельствам получилось только через год. Определяющими факторами стали условия для тренировок и уровень жизни – по обеим составляющим в России комфортнее. Правда, из-за так называемого карантина, обязательного при смене страны, пришлось на два года остаться без соревнований», – рассказывал Калина.

Многократный паралимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы. А ещё и действующий рекордсмен мира. Андрей Калина — настоящий титан в спорте.

В свои 37 лет он дал фору многим молодым!