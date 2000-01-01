🏃♂️ Артём Калашян: Наши в Париже-2024
Двукратный бронзовый призёр Паралимпиады в Токио, победитель и многократный призёр чемпионатов мира.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России по лёгкой атлетике с 2013 года. Специализация — спринтерский бег.
Начал заниматься спортом в Брянске
Занятия лёгкой атлетикой начались в 15 лет.
Факт: после Токио столкнулся с хейтом
В городском паблике в адрес Калашяна были в основном злобные комментарии и шёл подсчёт денег, которые он заработал ценой своего здоровья. Артём говорил, что его это сильно задело.
Артём Калашян, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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