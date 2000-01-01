Иван Ревенко, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024

Начал заниматься спортом в Барнауле

В 27 лет получил тяжёлую травму позвоночника, оказался прикованным к инвалидной коляске. Решил заняться пауэрлифтингом, а через два года без тренировок на региональных соревнованиях метнул копьё дальше всех.