🏃♂️ Иван Ревенко: Наши в Париже-2024
Многократный чемпион России.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России по лёгкой атлетике с 2018 года. Специализация — метание копья, толкание ядра.
Начал заниматься спортом в Барнауле
В 27 лет получил тяжёлую травму позвоночника, оказался прикованным к инвалидной коляске. Решил заняться пауэрлифтингом, а через два года без тренировок на региональных соревнованиях метнул копьё дальше всех.
Факт: работал таксистом
Полтора года таксовал, чтобы заработать на жизнь. Но вынужден был прекратить это занятие, так как у него появился пролежень.
Иван Ревенко, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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