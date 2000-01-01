🏃♂️ Александра Ручкина: Наши в Париже-2024
Серебряный призёр Паралимпиады в Токио, серебряный призёр чемпионатов мира и Европы, многократный победитель международных турниров.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России по лёгкой атлетике с 2014 года. Специализация — прыжки в длину.
Начала заниматься спортом в Большом Исакове, Калининградская область
В лёгкую атлетику пришла в 15 лет, через два года уже поехала на первые международные соревнования.
Факт: маляр-штукатур
Окончила техникум отраслевых технологий по этой специальности.
Александра Ручкина, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
Герои сборной РоссииВсе герои
🏃♂️ Иван Ревенко: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Артём Калашян: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Матвей Якушев: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Максим Шавриков: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Таймураз Хабалов: Наши в Париже-2024
🏊🏼♀️ Наталья Павлюкова: Наши в Париже-2024
🏊🏼♂️ Егор Кузьмин: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Дарья Иванова: Наши в Париже-2024
🏊🏼♂️ Алексей Ганюк: Наши в Париже-2024
🏊🏼♂️ Дмитрий Боронин: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Александр Яремчук: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Евгений Швецов: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Елена Шах: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Алексей Чуркин: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Роман Тарасов: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Фёдор Рудаков: Наши в Париже-2024