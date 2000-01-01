🏃♂️ Дмитрий Сафронов: Наши в Париже-2024
Двукратный победитель Паралимпиады в Токио, многократный призёр чемпионатов мира и Европы.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России с 2012 года. Специализация — спринтерский бег.
Начал заниматься спортом в Дзержинске, Нижегородская область
Первым видом спорта был футбол, которым он занимался с детства. Сафронов был вратарём. В 15 лет перешёл в лёгкую атлетику.
Факт: фанат московского «Спартака»
Собирает шарфы команды, в соцсетях даже просил клуб пригласить его на матч.
Дмитрий Сафронов, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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