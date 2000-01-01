🏃♂️ Евгений Торсунов: Наши в Париже-2024
Паралимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России с 2015 года. Специализация — спринтерский бег, прыжки в длину.
Начал заниматься спортом в Перми
Лёгкой атлетикой стал заниматься в 23 года в пермской спортивно-адаптивной школе паралимпийского резерва. Через два года попал в сборную России.
Факт: специалист в области компьютерной безопасности
Окончил Пермский государственный национальный исследовательский университет. Увлекается компьютерными играми.
Евгений Торсунов, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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