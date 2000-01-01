🏃♂️ Елена Третьякова: Наши в Париже-2024
Бронзовый призёр чемпионата мира, многократная чемпионка России, участница Паралимпиады в Токио.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России с 2016 года. Специализация — спринтерский бег, прыжки в длину.
Начала заниматься спортом в Челябинске
Стала тренироваться в 2006-м на базе школы-интерната благодаря учителю физкультуры Петру Гвоздецкому.
Факт: является тренером и спортивным психологом
Набирает группы людей с особенностями по здоровью и занимается с ними бегом, мотивирует к здоровому образу жизни. Получила прозвище Паралимпиец в юбке.
Елена Третьякова, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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