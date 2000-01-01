🏃♂️ Мария Ульяненко: Наши в Париже-2024
Победительница международных соревнований, участница Паралимпиады в Токио.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России с 2017 года. Специализация — бег на 200 и 400 м.
Начала заниматься спортом в Ростове-на-Дону
Стала увлекаться лёгкой атлетикой на уроках физкультуры. Затем увлечение переросло в профессиональные занятия.
Факт: берёт пример с Полины Ткалич
Для Марии спортивный кумир — Полина Ткалич (Миллер), сильнейшая бегунья России в беге на 400 м.
Мария Ульяненко, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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