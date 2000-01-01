🏃♂️ Александр Хрупин: Наши в Париже-2024
Чемпион, серебряный призёр чемпионатов мира, участник Паралимпиады в Токио.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России с 2011 года. Специализация — толкание ядра.
Начал заниматься спортом в Брянске
По совету учителя физкультуры Михаила Сумичева в 2008 году пошёл в секцию пауэрлифтинга, чтобы укрепить мышцы. Затем с ним же стал заниматься лёгкой атлетикой.
Факт: хобби — компьютерные игры
В свободное время старается отвлекаться от спорта. Лучшим средством для этого считает компьютерные игры.
Александр Хрупин, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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