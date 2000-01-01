🏓 Иван Карпов: Наши в Париже-2024
Победитель, призёр международных турниров, многократный чемпион России.
Вид спорта: настольный теннис
В паралимпийской сборной России с 2015 года.
Начал заниматься спортом в Челябинске
В 11 лет стал заниматься настольным теннисом. Считает, что это слишком поздно.
Факт: тренируется только со здоровыми
Иван тренируется в группе с обычными спортсменами, хотя с рождения у него патология левой руки.
Иван Карпов, настольный теннис — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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