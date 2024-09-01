«Врачи ставили ужасные диагнозы». Невероятный путь россиянки к золоту Игр в Париже

Валерия Шабалина принесла России третье золото на Паралимпиаде. Королева бассейна совершила настоящее чудо, добравшись до Игр в Париже. И связано это не только с болезнью Валерии. Дело в том, что всего полгода назад 29-летняя спортсменка стала мамой!

«Я сказала дочери, что нужно идти дальше»

Жизнь Валерии Шабалиной была непростой с рождения. Из-за родовой травмы у неё случилось кровоизлияние в мозг, что вызвало поражение некоторых его участков. Врачи сразу поставили девочке диагноз «умственная отсталость» и признали её инвалидом третьей группы.

Всё детство Шабалина страдала от сильных головных болей и судорог, ведь выписанные таблетки не сильно помогали. Тогда мама девочки вычитала, что спорт может помочь ребёнку, поэтому отдала семилетнюю Валерию сразу в три секции: художественной гимнастики, фигурного катания и плавания.

«Врачи ставили ужасные диагнозы. Только одни таблетки не помогли бы полностью избавиться от судорог. Я стала искать другой способ улучшить её состояние. И нашла», — вспоминала мама Валерии Наталья.

Удивительно, что секция плавания была лишь последней в этом длинном списке, но именно в бассейне Валерия добилась наибольших успехов.

Уже в 14 лет Шабалина стала лучшей среди 108 спортсменов на чемпионате Челябинска, а в 17 – попала в сборную России. Тогда началась череда побед на международном уровне. В 2014 году Валерия взяла три золота на чемпионате Европы, в 2015-м – два золота и два серебра на чемпионате мира, в 2016 году – три золота, одну бронзу и установила два мировых рекорда на чемпионате Европы.

Валерия Шабалина Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

На Играх в Рио Шабалина должна была стать настоящей звездой, но наших паралимпийцев в Бразилию не пустили. Это серьёзно сказалось на здоровье Валерии: у неё случился срыв и вернулись головные боли с судорогами.

«Я тогда сказала дочери, что нужно брать себя в руки и идти дальше. Ведь каждому даётся по силам», – рассказала Наталья.

«Посвящаю победу сыну»

Валерия преодолела это и вернулась. В 2018 году на Европейских играх она завоевала 13 золотых медалей и установила четыре мировых рекорда, а в 2019 году на чемпионате мира выиграла три золота, два серебра и бронзу.

В 2021 году Шабалина осуществила свою главную мечту – поехала на Паралимпиаду. В Токио пловчиха взяла три золота (100 м баттерфляем S14, 200 м свободным стилем S14, 200 м комплексом SM14) и серебро (100 м на спине S14).

«Я хочу плавать дальше, участвовать в Олимпийских играх. Буду плавать лет до 35», — тогда с улыбкой говорила Валерия.

И в свои 29 лет Шабалина приехала на вторую Паралимпиаду, перед этим триумфально выступив на ЧЕ. 29 августа спортсменка завоевала бронзу 100 м баттерфляем S14. Тогда-то Валерия и раскрыла, что полгода назад стала мамой. Об этом не знал никто из фанатов, ведь пловчиха не ведёт соцсети.

«Температура вчера была 37. «Здорова» как бык. Но я очень довольна этой бронзовой медалью, посвящаю её сыну, которому сейчас шесть месяцев», — призналась Шабалина «Матч ТВ».

И 31 августа Валерия взяла золото на дистанции 200 м вольным стилем S14. После оглашения результатов пловчиха плакала вместе с тренером Татьяной Новиковой.

«Я в первой части не ломилась, а на второй дала жару, что все отстали. Мне захотелось вдарить на второй сотне! Наконец-то я победила британку! Тренер сказала, что, если обгоню британку, подарит мне значок. Я это сделала, и она мне значок подарила. Несколько раз в день общаюсь с сыном по видеосвязи. Сегодня у нас прорезался первый зубик! Матюша, я очень сильно тебя люблю, посвящаю эту медаль тебе», – поделилась эмоциями Шабалина.

О невероятном пути Валерии рассказала её тренер Татьяна Новикова.

«Месяц она кормила ребёнка. В марте надо было возвращаться, вариантов не было, потому что нужно было отбираться на Олимпиаду на чемпионате Европы в Фуншале. Выбора не оставалось. Вернулась она в марте, поплавала две недели потихоньку. На чемпионате Европы было два золота и два серебра. Для меня самой загадка, как у нас это получилось. Видимо, запас был хороший, перерыв не такой большой, а потом начали работать», – пояснила Новикова «Матч ТВ».

Валерия Шабалина Фото: Alex Davidson/Getty Images

Шабалина же призналась, что была близка к завершению карьеры, но её отговорила тренер.

«Меня остановили главный тренер и Татьяна Вячеславовна. Мне надоело плавать, и появились такие мысли. Сейчас новый заряд эмоций. Когда вышла в первый день на дистанцию, я просто перезарядилась, получила такую энергию от зала. Не видела я столько болельщиков, не видела столько народа на трибунах», — заявила Валерия.

Впереди у Шабалиной ещё несколько заплывов. Надеемся, что ей удастся завоевать ещё пару медалей для своего сына.