🏃♂️ Наргиза Сафарова: Наши в Париже-2024
Дебютирует на Паралимпийских играх.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России с 2023 года. Специализация — толкание ядра, метание клаба.
Начала заниматься лёгкой атлетикой в Новочеркасске
Занимается у тех же тренеров, что паралимпийский чемпион Парижа Алексей Чуркин.
Факт: студентка колледжа
Учится на третьем курсе Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления.
Наргиза Сафарова, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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