Настоящие герои. Истории всех спортсменов сборной России на Паралимпиаде в Париже

В Париж для участия в Паралимпиаде-2024 приехали 88 российских спортсменов. Им не разрешают произносить название страны, откуда они прибыли, напротив их имён стоит надпись NPA, но они в любом случае – герои, которые показывают всему миру: если есть желание – нет границ возможностям. «Чемпионат» собрал факты про каждого из наших паралимпийцев.

У каждого своя история. И у каждого это история преодоления.

Иван Ревенко из Краснодара до 27 лет был обычным и вполне успешным человеком. Свой строительный бизнес в Барнауле, жена, двое детей. Но несчастный случай на стройке приковал его к инвалидному креслу. Супруга подала на развод и забрала детей. Вскоре скончалась мама, которая поддерживала во всём. Ревенко был на грани, но решил добраться до спортивного зала, чтобы хоть как-то отвлечься. Парни, которые там тренировались, во всём помогли. А дальше – знакомство с тренером по лёгкой атлетике, знакомство с красавицей Полиной, которая стала для него новым смыслом жизни и… паралимпийская сборная России.

Александр Яремчук, который в Париже, как и в Токио три года назад, вновь выиграл забег на 1500 м, родился здоровым пацаном в селе Шангалы Архангельской области. Только левая рука была чуть короче правой. Почти все дети из этого села идут в лыжные гонки, ведь легендарная Малиновка всего в нескольких километрах. Туда же пошёл и Саша. Но уже без левой руки ниже локтя. Врачи предложили исправить длину руки на аппарате Илизарова. Неудачно. Сначала опухоль, бесконечное лечение, а затем — ампутация. Мальчишке тогда не было даже 10 лет. В лыжных гонках и биатлоне он пробился в паралимпийскую сборную России, совсем ещё юным выступил на Паралимпиаде в Сочи, а потом… Перебрался в Санкт-Петербург, занялся лёгкой атлетикой и забрался совсем на другие вершины.

Елена Горлова родилась в Ташкенте абсолютно здоровым ребёнком. Она профессионально занималась скалолазанием, приносила медали Узбекистану, но уехала в Россию вслед за тренером. Елена тренировалась, работала учителем физкультуры в небольшой деревне Засижье в Ярцевском районе Смоленской области. Даже стала победителем районного конкурса «Учитель года». Но неудачный прыжок в бассейн изменил всю жизнь. Перелом шейного позвонка с повреждением спинного мозга. Врачи не давали ей шансов на то, чтобы хотя бы руками двигать самостоятельно. Горлова ценой гигантских усилий смогла вновь начать жить самостоятельно, пусть и в коляске. И стала призёром Олимпиады в Токио.

На самом деле, когда изучаешь истории этих людей, понимаешь, насколько они крутые. И каждый из них заслуживает глубочайшего уважения.