«Большинство насмехалось надо мной». Индийская лучница без рук стала звездой

Индийская лучница на Паралимпиаде стала звездой соцсетей. 17-летняя Шитал Деви, родившаяся без рук, удивила всех. Девушка стреляла с помощью ног, пока её соперницы, которые были прикованы к инвалидной коляске, использовали руки.

Деви удалось дойти лишь до 1/8 финала, но провожали с площадки Шитал под оглушительные аплодисменты!

Необычный путь к чемпионству

Шитал Деви родилась в 2007 году в Лойдхаре (Индия). У маленькой девочки не было рук. Это было связано с редким генетическим заболеванием – синдромом фокомелии, в результате которого верхние конечности или отсутствуют полностью, или имеют особенности развития.

Несмотря на это, Деви была активным ребёнком. В 2019 году 12-летнюю девочку, без рук лазавшую по деревьям, на молодёжном мероприятии в Киштваре заметило подразделение Rashtriya Rifles индийской армии. Оно решило вложиться в лечение и образование Шитал. Изначально ей хотели сделать протезы рук, но это оказалось невозможно.

В 2021 году Деви начала заниматься стрельбой из лука. Её тренеры взяли за основу стиль паралимпийского чемпиона Мэтта Штуцмана, который также стреляет без рук. Так Шитал разработала свою технику: лук она держит ногой, правым плечом натягивает тетиву, а нажатием челюсти выпускает стрелу.

Спустя 11 месяцев тренировок Деви приняла участие в Азиатских паралимпийских играх — 2022, где взяла золото в женском индивидуальном и смешанном разрядах и серебро в женском парном разряде. Тогда индийская девочка уже вошла в историю – она стала первой чемпионкой без рук международного турнира по стрельбе и первой индийской женщиной, взявшей два золота турнира. Тогда же в интернете впервые завирусились ролики с ней.

В 2023 году Шитал взяла серебро на чемпионате мира, а потом была признана лучшим молодым спортсменом года по версии Азиатского паралимпийского комитета!

Шитал Деви Фото: Sanjeev Verma/Getty Images

«Поначалу большинство людей насмехалось надо мной»

В июле 17-летняя лучница попала в состав сборной Индии на Паралимпиаду.

«Поначалу большинство людей насмехалось надо мной и говорило: «Эта девушка будет представлять Индию?» Сегодня с гордостью говорю, что меня зовут Шитал Деви, я лучница, и я в сборной Индии. От насмешек до ношения майки национальной команды… Игнорируйте негатив и сосредоточьтесь на своей цели. Если смогла я, то сможете и вы», — написала тогда Шитал на своей странице в социальной сети.

На Паралимпиаде в Париже 17-летняя индийская лучница приковала к себе ещё больше внимания. 30 августа Деви установила сразу несколько исторических достижений. Первое — она стала самой юной участницей женских соревнований по стрельбе из лука на Паралимпиаде. Второе — в смешанном разряде с Ракешем Кумаром она обновила мировой рекорд на одно очко, набрав 1399 очков.

Шитал могла установить и третье достижение. В квалификации Деви набрала 703 балла, побив рекорд в 698 баллов, установленный британкой Фиби Патерсон Пайн. Но почти сразу результат индуски превзошла турчанка Ознур Джюре – 704 балла. Шитал заняла второе место и сразу вышла в 1/8 финала.

Шитал Деви Фото: Jens Büttner/Getty Images

«Я начала уверенно и показала хорошие результаты. Если я смогу сохранить этот уровень и продолжить совершенствоваться, у меня есть шанс выиграть медаль для Индии и сделать так, чтобы моя страна гордилась мной», — признавалась Деви.

Правда, выйти в четвертьфинал у Шитал не вышло, хотя битва в 1/8 финала с Марианой Суньигой из Чили вышла нервной. Деви в первом раунде вышла вперёд – 29:28, но во втором ошиблась, попав в семёрку, и упустила своё преимущество. В третьем раунде счёт окончательно сравнялся – 82:82. Всё должно было решаться в последнем раунде. Суньига выбила 10 и девять – Деви ответила тем же. Но последней стрелой Мариана попала в девять, а Шитал – в восемь. Завершился поединок с досадным счётом – 138:137 в пользу чилийки.

Несмотря на поражение, Деви провожали аплодисментами. Публика вообще крайне тепло приняла индийскую лучницу. Каждый раз, когда она попадала в десятку, трибуны ахали с восхищением и ликующе подбадривали спортсменку. В итоге Шитал вышла победительницей из этой битвы. Девушке всего 17, а значит, главные достижения у неё ещё впереди.