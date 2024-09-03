Белорус стал лучшим паралимпийцем в истории! Скоро и рекорд Фелпса побьёт

Игорь Бокий стартовал на четырёх дистанциях и на всех победил.

На Паралимпиаде-2024 в Париже случилось историческое событие: 30-летний белорус Игорь Бокий стал самым титулованным спортсменом в истории. Он выиграл уже четыре золотые награды в плавательном бассейне и стал 20-кратным паралимпийским чемпионом.

«Его выгоняли с тренировок за поведение»

Первым тренером шестилетнего пацана стала Наталья Позднякова. Поскольку Игорь не хотел заниматься, хоть и с первого же занятия проявил свой талант, наставник начала его воспитывать. Как именно? Да просто выгоняла с тренировок.

«Первый год его выгоняли с тренировок за поведение. Он был очень шустрым ребёнком, поэтому решили отдать в спорт, чтобы направить его энергию. Когда Игоря выгнали в очередной раз, папа даже спросил: «Может, вы не хотите, чтобы он к вам ходил?» Но Наталья Юрьевна потом объяснила, как она может быть против, если мальчик способный? Просто так получалось… Когда уже у Игоря появилось понимание, интерес, то всё пошло по-другому», – рассказала мама спортсмена.

Врачи посоветовали закончить со спортом

Помимо поведения, Бокому мешало и зрение. Сначала проблема проявлялась неярко. В первом классе врачи просто порекомендовали посадить Игоря за первую парту, ставили миопию высокой степени. Зрение ухудшилось, когда в подростковом возрасте он вытянулся до 190 см.

Игорь Бокий Фото: Adam Pretty/Getty Images

Сам Игорь объясняет, что видит первую строчку оптометрическую таблицу, где расположены буквы Ш и Б, только с расстояния двух шагов.

«Когда же я достиг подросткового возраста, аппараты определения остроты зрения показывали от -17 до -19. Без коррекции картинка сильно размыта. Вижу очертания предметов и немного цвета. У меня частичная атрофия зрительного нерва, ярко выраженная амблиопия, астигматизм присутствует. Всё это, конечно, создаёт некомфортные условия: не всё видишь, не всё воспринимаешь, не те цвета, яркость», – рассказал Бокий после триумфа в Токио.

Когда проблемы со зрением стали слишком серьёзными, врачи порекомендовали Игорю заканчивать со спортом. Не на того напали. Тренер Бокого связалась с паралимпийским комитетом Беларуси, и его карьера пошла другим курсом.

Самый титулованный в истории

На свою первую Паралимпиаду в 2012 году Игорь Бокий отправился в 18 лет и сразу произвёл фурор. В Лондоне белорус выиграл пять золотых медалей и одно серебро. В Рио-де-Жанейро взял бронзу и уже шесть золотых. В Токио белорус в своём стиле выиграл ещё пять золотых.

В Париж Игорь приехал не только главной звездой сборной Беларуси, но и главной звездой всех Паралимпийских игр. Многие задавались вопросом, побьёт ли 30-летний спортсмен рекорд канадского пловца Майкла Эджсона, в активе которого 17 паралимпийских чемпионств.

Бокий за четыре старта в Париже довёл количество своих паралимпийских побед до 20. И у него есть шанс взять ещё одно золото.

Несмотря на проблемы со зрением, Игорь Бокий живёт полноценной жизнью – женат, воспитывает ребёнка. И ему всего 30. Так что через четыре года в Лос-Анджелесе он может перебить рекорд Майкла Фелпса по количеству побед – у великого американца 23 золотые награды с Олимпийских игр.