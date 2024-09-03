Раньше она была Татьяной, затем стала Джессикой, а приёмные родители дали путёвку в жизнь.

«Россия у меня в сердце». Почему чемпионка из США сделала такое признание?

На Паралимпиаде в Париже американская пловчиха Джессика Лонг – звезда мирового плавания, 16-кратная паралимпийская чемпионка – пока не может попасть в число призёров. Но она отметилась очень громким заявлением, в котором призналась в любви к России. Почему она это сделала?

Из российского детского дома в США

29 февраля 1992 года у 18-летней Натальи и 17-летнего Олега родилась голубоглазая девочка Таня с серьёзным заболеванием – фибулярной гемимелией. У ребёнка отсутствовали малые берцовые кости и многие кости стопы. Сама Наталья связывает недуг дочери с опасным препаратом для лечения почек, который ей поставили на первых сроках беременности.

В роддоме молодая мама столкнулась с давлением – врачи и родственники требовали отказаться от ребёнка с инвалидностью. Наталья сдалась и так и поступила. Маленькая Таня оказалась в детском доме в Иркутске, где провела первый год своей жизни. А Наталья и Олег тем временем уже ждали второго ребёнка.

В это же время в американском городе Балтимор семейная пара Стивен и Элизабет Лонг мечтали о пополнении. В семье уже были двое родных детей, забеременеть третьим не получалось. Тогда Стивен и Элизабет задумалась об усыновлении. Причём пара хотела подарить свою любовь малышам, которые нуждались в помощи.

На глаза будущим родителям Тани попалось фото 13-месячной отказной русской девочки без ножек. Ради встречи с ней Стивен пересёк океан.

«Когда я увидел Джессику своими глазами, она оказалась такой же хорошенькой, как та девочка, в которую мы влюбились по фотографии. Она была Таня, её все звали маленькая Таня», – вспоминает Стивен.

Вместе с Таней, которую новые родители назвали Джессикой, американская пара усыновила ещё и русского мальчика с заячьей губой, получившего имя Джошуа.

Позже в семье всё же появились ещё две родные девочки, но Джессика-Татьяна отмечает, что к каждому ребёнку Стивен и Элизабет относились одинаково, каждый из них рос в любви.

«Это её русский дух»

В полтора года Джессике сделали первую операцию – частичную ампутацию конечностей, чтобы она смогла ходить на протезах.

«Это было тяжело, потому что у неё были тоненькие маленькие ножки, которые были деформированы, на них невозможно было опираться», – рассказывает Элизабет – приёмная мама девочки.

Джессика Лонг Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Плавать малышка начала в маленьком бассейне во дворе, а позже её отдали в секцию, где тренер отметил способности девочки. Родители были сильно удивлены.

«Правда? Мы даже не понимали, о чём это всё. Мы просто начали изучать информацию про паралимпийский спорт, и мы поняли, как серьёзно и здорово всё это. Это было как снежный ком, она как будто бы взяла нас в этот путь. Потом мы только успевали следовать за ней», – продолжает Элизабет.

В 12 лет, являясь самой юной участницей сборной США, Джессика отправилась на Паралимпиаду в Афинах, где с ходу завоевала первое, второе, а следом и третье золото.

«Никто тогда не ожидал, что я выиграю вообще хоть что-то. Я была маленьким аутсайдером, а вышла с тройным золотом», – вспоминает сама Джессика.

«Думаю, что это что-то у неё очень внутреннее. Её решимость. Может быть, это её русский дух. Она точно с самого начала была решительной», – отмечают приёмные родители, которые никогда не скрывали от дочери её историю.

«Я обожаю русских»

Русская американка Джессика-Татьяна продолжила покорять вершины Олимпа. В Пекине 16-летняя девушка завоевала ещё четыре награды высшей пробы, в Лондоне добавила к ним пять золотых. А после отправилась в Россию, в посёлок Тэмь, чтобы познакомиться с биологической семьёй.

«Мне нравится Россия, я душой здесь», – поделилась Джессика со своей младшей сестрой Ханной, которая приехала вместе с ней для поддержки.

«Эта поездка задумана богом, я о ней очень мечтала. Волнуюсь, как всё произойдёт… Но не виню мать за то, что отказалась от меня. Я безмерно благодарна ей уже за то, что подарила мне жизнь», – продолжила спортсменка.

В Париж русская американка Джессика Лонг приехала в ранге 16-кратной паралимпийской чемпионки. Она продолжает поддерживать связь с биологической семьёй в соцсетях и всегда отмечает, как любит Россию.

«Конечно, Россия у меня в сердце. Я родилась в России, у меня там было имя Татьяна. Я обожаю русских, эта страна занимает особое место в моей душе. Очень счастлива обратиться к жителям и России, и Иркутской области, откуда я родом. Всем большой привет!» – рассказала Лонг в интервью с парижской Паралимпиады.