В мужском регби на Паралимпиаде всё решили женщины. Вот это поворот!

На Паралимпийских играх в Париже в красивом финале турнира по регби сборная Японии обыграла сборную США. Несмотря на то что регбийные команды в основном состоят из мужчин, главные роли в решающем матче сыграли женщины. Как такое стало возможно – сейчас объясним.

Паралимпийская история регби

Если регби-7 – относительно новый вид спорта в олимпийской семье, то регби на колясках представлено в программе Паралимпийских игр уже в седьмой раз, а выставочный турнир прошёл в рамках ещё Атланты-1996.

До 1976 года выбор командных спортивных игр для параатлетов, вынужденных использовать коляски, был ограничен лишь баскетболом. Пятерых канадских парней из Виннипега это категорически не устраивало: при тетраплегии ведение мяча и броски в корзину невозможны. Как и многие крутые вещи, тогда ещё Murderball родился в гараже.

Джерри Тервин, Дункан Кэмпбелл, Рэнди Дьюк, Пол Лежен и Крис Сарджент бросали волейбольный мяч в мусорное ведро, но затем заменили броски пересечением линии. К слову, мячом для регби на колясках до сих пор служит мяч, идентичный волейбольному, и производит официальные мячи японская фирма Molten. С 1980-х агрессивный и контактный спорт начал развиваться и в США, и в начале нулевых документалка с одноимённым названием даже была номинирована на «Оскар», до этого забрав премию на фестивале независимого кино «Сандэнс».

В России регби на колясках развивается с 2012 года. 25 августа завершились очередные всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге, в которых приняли участие пять команд. Но, увы, никто из российских спортсменов в Париже в этом году не сыграл.

Что такое регби на Паралимпиаде?

Что из себя представляет игра? Играют обычно на баскетбольной площадке, где требуется чуть меньше линий. На лицевых устанавливаются конусы-«ворота». Между них должен въехать игрок с мячом, причём коляска должна пересечь линию «зачётки» обоими колёсами. Матч состоит из четырёх периодов по восемь минут. На атаку отводится 40 секунд. На то, чтобы перевести мяч на чужую половину – 12 секунд.

Пас «домой» через центральную линию запрещён. «Пробежка» — 10 секунд владения мячом одним игроком. Регби на колясках играется в полный контакт, так что сами коляски – особо устойчивы: у защитников мощнее и с большим бампером, а у игроков атакующего плана – легче и манёвреннее. Команды могут быть смешанными, но в основном состоят из мужчин. Все спортсмены классифицируются от 0,5 до 3,5 в зависимости от своих возможностей. На площадке в каждой команде по четыре игрока, и суммарно их баллы не могут превышать 8. За каждую женщину команда получает вычет 0,5 балла из общей суммы. В регби на колясках допускаются спортсмены с дисфункцией минимум трёх конечностей. Чаще всего это связано с травмами спинного мозга, но можно пройти квалификацию и из-за ампутаций, неврологических расстройств и других заболеваний.

Классификация влияет и на выбор игровой роли в зависимости от физических возможностей: игрок с коэффициентом 0,5 имеет весьма скромный арсенал игровых действий и в основном блокирует соперников, а с максимальным коэффициентом 3,5 – может отдавать длинные передачи одной рукой, надёжно контролировать мяч и забирать его у соперников. Шаг коэффициента – 0,5.

Битва лидеров-женщин

На Паралимпиаде в Токио хозяева турнира стали третьими, а американцы в финале проиграли команде Великобритании. В Париже Япония и США встретились в финале.

Всего в олимпийском турнире принимали участие восемь команд, разбитых на две группы. Чемпионы прошлых Игр на сей раз остались без наград, в матче за бронзу уступив сборной Австралии — 48:50.

В финальной встрече сошлись хозяева прошлой и будущей Паралимпиад. В обеих сборных было по одной парарегбистке. Но если японка Кае Курахаси играла лишь в защите, блокируя перемещения соперников, то американка Сара Адам к финалу подошла с 41 попыткой, вторым результатом в сборной – больше занёс только капитан команды Чак Аоки. Адам – первая женщина, выступающая за сборную США по регби на колясках.

Регби на Паралимпиаде Фото: Alex Davidson/Getty Images

Первый период закончился в пользу США — 14:11. Но во втором периоде сборная Японии сначала сократила отставание на две попытки и не отпускала соперника четыре минуты, а затем сравняла счёт, произведя несколько замен. Более того, к перерыву уже японцы вели в три попытки — 35:32.

Прекрасная защита сборной Японии просто не давала соперникам распорядиться мячом в отведённое время. В заключительной четверти японцы сразу бросились атаковать, буквально за минуту занеся мяч в зачётную зону дважды. Несмотря на все старания Адам и Аоки (они занесли по 14 попыток), полное доминирование сборной Японии вылилось в итоговый счет 48:41.

Неудержимые Катусия Хасимото и капитан сборной Юкинобу Ике вместе в финале заработали 35 очков. Ну а Кае Курахаси, как и Адам, первая женщина в сборной своей страны, добавила к бронзе Токио золото Парижа. Курахаси получила травму шейного отдела позвоночника, когда занималась прыжками на батуте ещё в студенчестве, и травма сильно ограничивает её движения. В финале Курахаси сыграла больше 24 минут в поле, и во многом её действия заставляли американцев ошибаться.

Через четыре года Курахаси и Адам будет по 37 – вполне себе игровой возраст для регби на колясках. И все с нетерпением будут ждать противостояния игрока атаки и игрока защиты. В Париже победила защита.