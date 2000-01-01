Паралимпиец надел необычные очки. В них он выглядит как инопланетянин

Гость из космоса

На Родригесе в квалификации 100 м в классе T64 были культовые солнцезащитные очки Oakley Over The Top. Их особенность в том, что надеваются они не на уши, а на голову. Благодаря необычному дизайну очков и своему яркому образу Винисиус стал похож на гостя из космоса.