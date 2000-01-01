Паралимпиец выступил в инопланетных очках. Фото
Серебряный призёр Паралимпиады Винисиус Родригес удивил всех в Париже. Но вызвали шок не достижения бразильца, а его внешний вид. Родригес вышел на старт в необычных очках и стал похож на инопланетянина.
Гость из космоса
На Родригесе в квалификации 100 м в классе T64 были культовые солнцезащитные очки Oakley Over The Top. Их особенность в том, что надеваются они не на уши, а на голову. Благодаря необычному дизайну очков и своему яркому образу Винисиус стал похож на гостя из космоса.
Призёр Паралимпиады
В финале Родригес бежал уже без очков, но это не помешало ему стать бронзовым призёром Паралимпиады. На награждение он тоже решил не выходить в своём космическом образе.
Настоящий киборг
Родригес не первый спортсмен, который надевает такие очки. Впервые их примерили Ато Болдон и Никоннер Александер в эстафете 4х100 м на ОИ-2000. Позднее Oakley носили гольфист Ярмо Санделин, велогонщики Дэвид Миллар и Франк Шлек.
Паралимпиец надел необычные очки. В них он выглядит как инопланетянин
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