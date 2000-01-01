Дикая радость жены после победы нашего паралимпийца
Легкоатлет Александр Костин завоевал паралимпийское золото в Париже на дистанции 1500 м. Кажется, у него не было других вариантов, ведь с такой поддержкой проиграть невозможно!
Невероятная реакция жены Александра Костина на его победу на Паралимпиаде. Видео
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Паралимпиец выступил в инопланетных очках. Фото
🇷🇺🏃♂️ Наргиза Сафарова: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Светлана Миронова: лёгкая атлетика
🇷🇺🏓 Елена Прокофьева: настольный теннис
🇷🇺🏓 Иван Карпов: настольный теннис
🇷🇺🏃♂️ Александр Хрупин: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Антон Феоктистов: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Мария Ульяненко: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Елена Третьякова: лёгкая атлетика
🥇🇷🇺🏃♂️ Евгений Торсунов: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Елена Паутова: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Анастасия Соловьёва: лёгкая атлетика
🥇🇷🇺🏃♂️ Владимир Свиридов: лёгкая атлетика
🥉🇷🇺🏃♂️ Дмитрий Сафронов: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Александра Ручкина: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Иван Ревенко: лёгкая атлетика