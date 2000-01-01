Предложение руки и сердца на Паралимпиаде
Париж — город любви! Олимпийская эстафета предложений руки и сердца успешно передана Паралимпиаде. Итальянец Алессандро Оссола подарил своей девушке заветное кольцо сразу после забега на 100 м. Он пришёл лишь пятым, но мы знаем, что этот день ему точно запомнится!
Итальянский паралимпиец сделал предложение своей девушке после забега. Что она ответила?
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Радость жены после победы нашего паралимпийца
Паралимпиец выступил в инопланетных очках. Фото
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🇷🇺🏃♂️ Александра Ручкина: лёгкая атлетика