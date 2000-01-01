Итальянский паралимпиец сделал предложение своей девушке после забега. Что она ответила?

Предложение руки и сердца на Паралимпиаде

Париж — город любви! Олимпийская эстафета предложений руки и сердца успешно передана Паралимпиаде. Итальянец Алессандро Оссола подарил своей девушке заветное кольцо сразу после забега на 100 м. Он пришёл лишь пятым, но мы знаем, что этот день ему точно запомнится!