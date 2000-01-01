Влюблённая пара взяла золото на Олимпиаде и Паралимпиаде. Красивая история

Красивая любовная история Вудхолл на Играх-2024
В Париже на Играх родились множество пар, сделано немало предложений. Но самая крутая история любви — у Тары Дэвис-Вудхолл и Хантера Вудхолла. Ребята — первая пара, выигравшая Олимпиаду и Паралимпиаду в один год!
Знакомство
Тара Дэвис и Хантер Вудхолл впервые встретились на студенческих соревнованиях в 2017 году. Тогда параатлет, которому ампутировали ноги в детстве, выиграл забег на 400 м, а девушка, восхищённая результатом, обняла его.
Начало любви
«Я жутко стеснялся и не понимал, как мне дальше быть. Мне безумно понравилась Тара. Спасибо соцсетям, что мы не потеряли друг друга! Какое-то время мы переписывались, а потом она приехала в мой город, и я позвал её на первое свидание», — вспомнил Хантер.
Спортивная семья
В 2021 году они в статусе пары поехали на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио. Тара тогда стала шестой, а Хантер взял бронзу в забеге на 400 м T64. В 2022 году влюблённые сыграли свадьбу.
Золото Олимпиады
На Игры в Париж они тоже поехали вместе. Хантер поддерживал Тару на Олимпиаде и мило поздравил её поцелуем прямо на арене после победы в прыжках в длину.
Золото Паралимпиады
Дэвис-Вудхолл отплатила своему супругу тем же на Паралимпиаде. Она болела за Хантера в забеге на 400 м и нежно поцеловала его после долгожданной победы.
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