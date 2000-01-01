Влюблённая пара взяла золото на Олимпиаде и Паралимпиаде. Красивая история

Начало любви

«Я жутко стеснялся и не понимал, как мне дальше быть. Мне безумно понравилась Тара. Спасибо соцсетям, что мы не потеряли друг друга! Какое-то время мы переписывались, а потом она приехала в мой город, и я позвал её на первое свидание», — вспомнил Хантер.