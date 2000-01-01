Спортсменка выиграла Паралимпиаду в маске с Моной Лизой
46-летняя Ассунта Леньянте — трёхкратная чемпионка Паралимпийских игр, ведь и сейчас она забрала золото в толкании ядра F12. Сделала итальянка это в маске, на которой изображены глаза Джоконды Леонардо Да Винчи. Выглядело это очень необычно!
Почему Мона Лиза?
«Каждый раз, выбирая маску для выступления, я хочу создать связь между Италией и принимающей страной. Могло ли быть что-то лучше Моны Лизы в этом случае?» — объяснила Леньянте свой выбор.
История Леньянте
Леньянте участвовала в Олимпийских играх — 2008, прежде чем полностью потеряла зрение из-за врождённой глаукомы на обоих глазах. Несмотря на это, в 2012 и 2016 году она взяла золото Паралимпиады в толкании ядра и даже обновила рекорд в этой дисциплине.
Спортсменка стала паралимпийской чемпионкой в маске с Моной Лизой. Фото
Герои сборной РоссииВсе герои
Красивая любовная история Вудхолл на Играх-2024
Предложение руки и сердца на Паралимпиаде
Радость жены после победы нашего паралимпийца
Паралимпиец выступил в инопланетных очках. Фото
🇷🇺🏃♂️ Наргиза Сафарова: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Светлана Миронова: лёгкая атлетика
🥈🇷🇺🏓 Елена Прокофьева: настольный теннис
🇷🇺🏓 Иван Карпов: настольный теннис
🇷🇺🏃♂️ Александр Хрупин: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Антон Феоктистов: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Мария Ульяненко: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Елена Третьякова: лёгкая атлетика
🥇🇷🇺🏃♂️ Евгений Торсунов: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Елена Паутова: лёгкая атлетика
🇷🇺🏃♂️ Анастасия Соловьёва: лёгкая атлетика
🥇🇷🇺🏃♂️ Владимир Свиридов: лёгкая атлетика