Спортсменка стала паралимпийской чемпионкой в маске с Моной Лизой. Фото

История Леньянте

Леньянте участвовала в Олимпийских играх — 2008, прежде чем полностью потеряла зрение из-за врождённой глаукомы на обоих глазах. Несмотря на это, в 2012 и 2016 году она взяла золото Паралимпиады в толкании ядра и даже обновила рекорд в этой дисциплине.