Призёрам Паралимпиады-2024 из России хотят выплатить призовые

Медалистам Паралимпиады-2024 выплатят деньги
Министерство спорта разработало проект постановления о выплатах победителям и призёрам летней Паралимпиады — 2024. Сумма будет зависеть от места.
Сколько можно получить?
За золото — 4 млн, за серебро — 2,5 млн, за бронзу — 1,7 млн.
Если спортсмен выиграл несколько наград, то выплата будет за каждую. Тренеры же получат за победу 3,2 млн рублей, за второе место — 2 млн, а за третье — 1,36 млн. При этом общая сумма выплат не более 8 млн.
Если спортсмен выиграл несколько наград, то выплата будет за каждую. Тренеры же получат за победу 3,2 млн рублей, за второе место — 2 млн, а за третье — 1,36 млн. При этом общая сумма выплат не более 8 млн.
Как выступили наши в Париже?
На Паралимпиаде российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.
Кто стал мультимедалистом?
Пять медалей на Паралимпиаде завоевали Дарья Лукьяненко (3-0-2) и Виктория Ищиулова (0-3-2), четыре — Валерия Шабалина (2-1-1), три — Роман Жданов (2-1-0), Владимир Даниленко (0-3-0), Андрей Вдовин (2-0-1).
Кто стал мультимедалистом?
Две медали взяли Алексей Чуркин (1-1-0), Александр Костин (1-1-0), Кирилл Пульвер — (0-1-1), Владимир Сотников (0-1-1), Артём Калашян (0-1-1), Дмитрий Сафронов (0-1-1), Антон Кулятин (0-0-2), Егор Ефросинин (0-0-2).
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