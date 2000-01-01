Призёрам Паралимпиады-2024 из России хотят выплатить призовые

Сколько можно получить?

За золото — 4 млн, за серебро — 2,5 млн, за бронзу — 1,7 млн.

Если спортсмен выиграл несколько наград, то выплата будет за каждую. Тренеры же получат за победу 3,2 млн рублей, за второе место — 2 млн, а за третье — 1,36 млн. При этом общая сумма выплат не более 8 млн.