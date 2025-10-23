Скидки
Сборная России не выступит на Паралимпиаде-2026: почему так вышло, ведь ПКР восстановили в правах и спортсменам вернули флаг?

Над российскими паралимпийцами издеваются! Флаг им вернули, но на Игры… не пустили
Михаил Чесалин
Сборная России не выступит на Паралимпиаде-2026
Аудио-версия:
Горький парадокс. Объясняем, почему это законно.

Меньше месяца назад все мы радовались торжеству справедливости. В конце сентября Паралимпийский комитет России (ПКР) был полностью восстановлен в своих правах, и спортсмены получили возможность выступать на соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета (МПК) фактически без ограничений, даже с флагом и гимном!

Как было принято историческое решение:
Если учитывать то, как над паралимпийцами издевались последние 10 лет, это была большая победа. И хотелось верить, что на Паралимпийских играх в Милане в конце грядущей зимы наша героическая команда будет зажигать.

Но не тут-то было.

23 октября на сайте всё того же МПК появился приговор: российские паралимпийцы на Играх-2026 выступать не будут. И точка.

И нет, это не какие-то новые санкции. А у чиновников МПК нет раздвоения личности. Всё намного проще и грустнее. Как и в случае с МОК и Олимпиадой, МПК определяет лишь генеральную линию, а конкретные решения принимают международные федерации по разным видам спорта. Вот, например, МОК ещё перед Олимпиадой в Париже дал сигнал: россияне могут участвовать в Играх под нейтральным флагом. В каких-то федерациях рекомендациям МОК последовали и начали наших спортсменов допускать, а в каких-то – нет.

С Паралимпиадой – то же самое. Генеральная линия – всех россиян можно пускать на соревнования, претензий к ним нет. Но порядок допуска определяется отдельно по каждому виду спорта. Видов спорта в программе Паралимпиады всего шесть. И решения по россиянам там уже приняты.

За лыжные гонки, горные лыжи и сноуборд (в паралимпийском варианте) отвечает Международная федерация лыжных видов спорта – та самая, которая 21 октября зарубила всех наших потенциальных олимпийцев. К паралимпийцам у FIS жалости тоже нет – три вида спорта мимо.

Подробнее о голосовании совета FIS:
С биатлоном всё тоже грустно: в IBU снисхождения и понимания к россиянам ещё меньше, чем в лыжах. Паралимпийцы не выступят и здесь.

В пара-кёрлинге мы тоже не можем выступать и отбираться на Игры.

А вот в следж-хоккее наши выступать могут! Вот только уже поздно: на отборочный турнир Россия не попала и на Паралимпиаду не едет.

Вот и получается, что МПК осталось только констатировать ситуацию: мол, мы бы рады видеть россиян на Паралимпиаде с флагом и гимном, но отобраться на Игры у спортсменов физически возможности нет. Вопрос закрыт.

Вроде бы всё и логично, но горькое ощущение не оставляет. Кажется, что это какое-то осознанное издевательство над людьми, которые меньше всего заслуживают подобного обращения. Однако что есть – то есть.

Флаги можно аккуратно сворачивать и складывать на полочку. В феврале они не пригодятся. Может, развернём на следующей Паралимпиаде.

А на Паралимпиаде в Париже радости было много:
