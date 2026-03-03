Полный гайд по Паралимпиаде-2026: расписание, виды спорта, состав сборной России

Олимпиада-2026 завершилась, но праздник большого спорта в Италии продолжается зимними Паралимпийскими играми – 2026.
Мы собрали для вас всё важное о предстоящем спортивном форуме.
- Когда пройдёт Паралимпиада-2026?
- Где пройдут Паралимпийские игры?
- Сколько медалей разыграют на Паралимпиаде?
- Виды спорта на Паралимпиаде-2026
- Россия на Паралимпийских играх – 2026
- Сколько стран участвует в Паралимпиаде?
- Эмблема и талисман Паралимпиады
- Медали Паралимпиады – какие они?
- Слоган Паралимпиады-2026
- Эстафета огня Паралимпийских игр
- Стоимость билетов на Паралимпиаду
- Где смотреть трансляции Паралимпиады-2026?
Когда пройдёт Паралимпиада-2026?
Паралимпиада пройдёт с 6 по 15 марта. Это будут XIV зимние Паралимпийские игры.
Выбор страны-хозяйки Олимпиады и Паралимпиады состоялся ещё летом 2019 года на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне, Швейцария. Среди претендентов были Милан-Кортина-д'Ампеццо (Италия) и Стокгольм-Оре (Швеция). Путём голосования представители южной Европы заручились поддержкой 47 членов МОК, шведы получили 34 голоса.
Где пройдут Паралимпийские игры?
Инфраструктура ОИ-2026 будет задействована и на Паралимпиаде.
Известно, что церемония открытия состоится в амфитеатре «Арена ди Верона», который совсем недавно провожал олимпийцев со всего мира. Древнеримский объект вмещает 15 тысяч человек. 6 марта он вновь напомнит зрителям и участникам соревнований об исторической значимости события.
Старты будут проходить на хоккейной арене «Санта-Джулия» в Милане, в кёрлинг-центре Кортина-д'Ампеццо, стадионах в Тофане и Валь-ди-Фьемме.
Церемония закрытия Паралимпийских игр состоится в Кортина-д'Ампеццо на той самой арене, где проходило открытие и закрытие Олимпиады-1956 – «Стадио Олимпико дель Гьяччо». Это сооружение вмещает до 12 тысяч гостей.
|Объект
|Город
|Вместимость
|Виды спорта
|«Арена ди Верона»
|Верона
|15 000
|Церемония открытия
|Хоккейная арена «Санта-Джулия»
|Милан
|14 000
|Следж-хоккей
|Лыжный стадион «Тезеро»
|Валь-ди-Фьемме
|15 000
|Лыжные гонки, биатлон
|Горнолыжный центр «Тофане»
|Кортина-д’Ампеццо
|7000
|Сноуборд, горные лыжи
|Олимпийский стадион «Кортина»
|Кортина-д’Ампеццо
|3700
|Кёрлинг на колясках
|«Стадио Олимпико дель Гьяччо»
|Кортина-д’Ампеццо
|12 000
|Церемония закрытия
Сколько медалей разыграют на Паралимпиаде?
В Милане и Кортине будет разыграно 79 комплектов наград в шести видах спорта. Важно помнить, что в каждом из видов есть отдельные категории инвалидности, в которых будут определены победители.
Предварительные соревнования в кёрлинге на колясках начнутся ещё 4 марта, а с 7 марта и до закрытия мы каждый день будем узнавать новых чемпионов.
Кёрлинг на колясках на Паралимпиаде
Фото: Zhe Ji/Getty Images
Виды спорта на Паралимпиаде-2026
- Биатлон.
- Лыжные гонки.
- Пара-сноуборд.
- Следж-хоккей.
- Кёрлинг на колясках.
- Горные лыжи.
Россия на Паралимпийских играх – 2026
Российские спортсмены допущены до соревнований Паралимпиады с флагом и гимном. Подобное произошло впервые с 2014 года.
Однако из-за ограничений, действовавших на протяжении последних лет, не все лидеры российского паралимпийского спорта смогли пройти квалификацию на Игры. Наших спортсменов будет всего шестеро, и они выступят только в горнолыжном спорте, лыжных гонках и пара-сноуборде.
Анастасия Багиян (лыжные гонки);
Иван Голубков (лыжные гонки);
Варвара Ворончихина (горные лыжи);
Алексей Бугаев (горные лыжи);
Филипп Шеббо Монзер (пара-сноуборд);
Дмитрий Фадеев (пара-сноуборд).
Сколько стран участвует в Паралимпиаде?
На соревнованиях в Италии появятся представители 56 стран, среди которых есть не только Россия, но и Беларусь. Более 650 участников соревнований.
Среди наиболее представительных сборных: Китай, США, Канада, Италия, Германия и Япония. Эти делегации будут представлены на Играх несколькими десятками спортсменов и будут бороться за лидерство в медальном зачёте.
Эмблема и талисман Паралимпиады
У Паралимпиады, как и у Олимпиады, есть свои символы.
Эмблема Игр состоит из двух частей. Первая часть – это число 26, будто бы нарисованное пальцем на запотевшем стекле. Логотип изображён в красно-зелёных тонах. Также на эмблеме есть символ паралимпийского движения – три разноцветные полусферы (красная, синяя и зелёная).
Логотип Паралимпиады-2026
Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images
Талисманом Паралимпийских игр стал забавный горностай Мило. Он родился без одной лапы, изобретателен и силён духом. Кстати, впервые талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр были представлены в рамках единой концепции, а у Мило есть сестра Тина, которая ранее «зажигала» на ОИ-2026.
Медали Паралимпиады – какие они?
Награды – то, ради чего спортсмены будут выступать на итальянских аренах. Они, как и олимпийские, состоят из двух частей, что символизируют слияние усилий спортсменов и всех, кто помогает им на пути к пьедесталу.
Дисциплина, в которой эта медаль разыграна, дополнительно будет высечена с помощью шрифта Брайля – для незрячих спортсменов.
Стоит отметить, что награды изготовлены из переработанных материалов. В основу наград лёг металл, полученный из отходов производства Государственного института монетного двора и полиграфии Италии.
Медали Паралимпиады-2026
Фото: paralympic.org
Слоган Паралимпиады-2026
Девиз у паралимпийцев с олимпийцами одинаковый. Соревнования в Италии продолжатся под слоганом IT's Your Vibe («Это твой вайб»), который символизирует единство всех причастных к соревнованиям людей.
Эстафета огня Паралимпийских игр
Зажжение огня Паралимпиады-2026 состоялось 24 февраля 2026 года в месте зарождения паралимпийского движения – городе Сток-Мандевилль, Великобритания. После торжественной церемонии огонь направился в страну-хозяйку соревнований – сначала в Турин, потом – в Милан.
Известно, что эстафета огня Паралимпиады по Италии будет продолжаться 11 дней и завершится 6 марта в день открытия соревнований в Вероне.
Стоимость билетов на Паралимпиаду
Чтобы попасть на матчи и гонки, много платить не придётся. Цены на билеты начинаются от € 15, и только 10% из них обойдутся дороже € 35. Оргкомитет предусмотрел скидки для детей до 14 лет – для них цена от € 10.
Где смотреть трансляции Паралимпиады-2026?
Официальных сообщений, что тот или иной канал покажет зимние Паралимпийские игры 2026 года в России, пока не поступало.
Напомним, сервис Okko Sport в полном объёме делился контентом с Олимпиады-2026 на своих ресурсах. Однако сообщений от платформы о планах вести трансляции с Паралимпиады не было.
Официальный сайт Международного паралимпийского комитета указал себя в качестве вещателя Игр в России. Возможно, трансляции Паралимпийских игр российские любители спорта будут смотреть на сайте МПК.