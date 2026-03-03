Скидки
Паралимпиада-2026 в Милане: даты проведения, расписание, участники, виды спорта зимних Паралимпийских игр – 2026

Полный гайд по Паралимпиаде-2026: расписание, виды спорта, состав сборной России
Батраз Томаев
Паралимпиада-2026 в Милане
Главный турнир года для паралимпийцев пройдёт с 6 по 15 марта. Наши спортсмены выступят с флагом и гимном!

Олимпиада-2026 завершилась, но праздник большого спорта в Италии продолжается зимними Паралимпийскими играми – 2026.

Мы собрали для вас всё важное о предстоящем спортивном форуме.

Когда пройдёт Паралимпиада-2026?

Паралимпиада пройдёт с 6 по 15 марта. Это будут XIV зимние Паралимпийские игры.

Выбор страны-хозяйки Олимпиады и Паралимпиады состоялся ещё летом 2019 года на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне, Швейцария. Среди претендентов были Милан-Кортина-д'Ампеццо (Италия) и Стокгольм-Оре (Швеция). Путём голосования представители южной Европы заручились поддержкой 47 членов МОК, шведы получили 34 голоса.

Где пройдут Паралимпийские игры?

Инфраструктура ОИ-2026 будет задействована и на Паралимпиаде.

Известно, что церемония открытия состоится в амфитеатре «Арена ди Верона», который совсем недавно провожал олимпийцев со всего мира. Древнеримский объект вмещает 15 тысяч человек. 6 марта он вновь напомнит зрителям и участникам соревнований об исторической значимости события.

Из-за участия России страны бойкотируют открытие Игр:
Канада бойкотировала церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска России с флагом

Старты будут проходить на хоккейной арене «Санта-Джулия» в Милане, в кёрлинг-центре Кортина-д'Ампеццо, стадионах в Тофане и Валь-ди-Фьемме.

Церемония закрытия Паралимпийских игр состоится в Кортина-д'Ампеццо на той самой арене, где проходило открытие и закрытие Олимпиады-1956 – «Стадио Олимпико дель Гьяччо». Это сооружение вмещает до 12 тысяч гостей.

ОбъектГородВместимостьВиды спорта
«Арена ди Верона»Верона15 000Церемония открытия
Хоккейная арена «Санта-Джулия»Милан14 000Следж-хоккей
Лыжный стадион «Тезеро»Валь-ди-Фьемме15 000Лыжные гонки, биатлон
Горнолыжный центр «Тофане»Кортина-д’Ампеццо7000Сноуборд, горные лыжи
Олимпийский стадион «Кортина»Кортина-д’Ампеццо3700Кёрлинг на колясках
«Стадио Олимпико дель Гьяччо»Кортина-д’Ампеццо12 000Церемония закрытия

Сколько медалей разыграют на Паралимпиаде?

В Милане и Кортине будет разыграно 79 комплектов наград в шести видах спорта. Важно помнить, что в каждом из видов есть отдельные категории инвалидности, в которых будут определены победители.

Предварительные соревнования в кёрлинге на колясках начнутся ещё 4 марта, а с 7 марта и до закрытия мы каждый день будем узнавать новых чемпионов.

Кёрлинг на колясках на Паралимпиаде

Кёрлинг на колясках на Паралимпиаде

Фото: Zhe Ji/Getty Images

Виды спорта на Паралимпиаде-2026

  • Биатлон.
  • Лыжные гонки.
  • Пара-сноуборд.
  • Следж-хоккей.
  • Кёрлинг на колясках.
  • Горные лыжи.

Россия на Паралимпийских играх – 2026

Российские спортсмены допущены до соревнований Паралимпиады с флагом и гимном. Подобное произошло впервые с 2014 года.

Однако из-за ограничений, действовавших на протяжении последних лет, не все лидеры российского паралимпийского спорта смогли пройти квалификацию на Игры. Наших спортсменов будет всего шестеро, и они выступят только в горнолыжном спорте, лыжных гонках и пара-сноуборде.

Паралимпиада-2026. Состав сборной России:

Анастасия Багиян (лыжные гонки);
Иван Голубков (лыжные гонки);
Варвара Ворончихина (горные лыжи);
Алексей Бугаев (горные лыжи);
Филипп Шеббо Монзер (пара-сноуборд);
Дмитрий Фадеев (пара-сноуборд).

Сколько стран участвует в Паралимпиаде?

На соревнованиях в Италии появятся представители 56 стран, среди которых есть не только Россия, но и Беларусь. Более 650 участников соревнований.

Среди наиболее представительных сборных: Китай, США, Канада, Италия, Германия и Япония. Эти делегации будут представлены на Играх несколькими десятками спортсменов и будут бороться за лидерство в медальном зачёте.

Эмблема и талисман Паралимпиады

У Паралимпиады, как и у Олимпиады, есть свои символы.

Эмблема Игр состоит из двух частей. Первая часть – это число 26, будто бы нарисованное пальцем на запотевшем стекле. Логотип изображён в красно-зелёных тонах. Также на эмблеме есть символ паралимпийского движения – три разноцветные полусферы (красная, синяя и зелёная).

Логотип Паралимпиады-2026

Логотип Паралимпиады-2026

Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Талисманом Паралимпийских игр стал забавный горностай Мило. Он родился без одной лапы, изобретателен и силён духом. Кстати, впервые талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр были представлены в рамках единой концепции, а у Мило есть сестра Тина, которая ранее «зажигала» на ОИ-2026.

Подробнее о талисманах Игр в Италии:
На Олимпиаде в Италии будут уникальные талисманы. Таких в истории ещё не было!
На Олимпиаде в Италии будут уникальные талисманы. Таких в истории ещё не было!

Медали Паралимпиады – какие они?

Награды – то, ради чего спортсмены будут выступать на итальянских аренах. Они, как и олимпийские, состоят из двух частей, что символизируют слияние усилий спортсменов и всех, кто помогает им на пути к пьедесталу.

Дисциплина, в которой эта медаль разыграна, дополнительно будет высечена с помощью шрифта Брайля – для незрячих спортсменов.

Стоит отметить, что награды изготовлены из переработанных материалов. В основу наград лёг металл, полученный из отходов производства Государственного института монетного двора и полиграфии Италии.

Медали Паралимпиады-2026

Медали Паралимпиады-2026

Фото: paralympic.org

Слоган Паралимпиады-2026

Девиз у паралимпийцев с олимпийцами одинаковый. Соревнования в Италии продолжатся под слоганом IT's Your Vibe («Это твой вайб»), который символизирует единство всех причастных к соревнованиям людей.

Эстафета огня Паралимпийских игр

Зажжение огня Паралимпиады-2026 состоялось 24 февраля 2026 года в месте зарождения паралимпийского движения – городе Сток-Мандевилль, Великобритания. После торжественной церемонии огонь направился в страну-хозяйку соревнований – сначала в Турин, потом – в Милан.

Известно, что эстафета огня Паралимпиады по Италии будет продолжаться 11 дней и завершится 6 марта в день открытия соревнований в Вероне.

Олимпийский огонь нёс даже Ибрагимович:
«Это величайшее путешествие». Как суперзвёзды несли огонь Олимпийских игр — 2026
«Это величайшее путешествие». Как суперзвёзды несли огонь Олимпийских игр — 2026

Стоимость билетов на Паралимпиаду

Чтобы попасть на матчи и гонки, много платить не придётся. Цены на билеты начинаются от € 15, и только 10% из них обойдутся дороже € 35. Оргкомитет предусмотрел скидки для детей до 14 лет – для них цена от € 10.

Где смотреть трансляции Паралимпиады-2026?

Официальных сообщений, что тот или иной канал покажет зимние Паралимпийские игры 2026 года в России, пока не поступало.

Напомним, сервис Okko Sport в полном объёме делился контентом с Олимпиады-2026 на своих ресурсах. Однако сообщений от платформы о планах вести трансляции с Паралимпиады не было.

Официальный сайт Международного паралимпийского комитета указал себя в качестве вещателя Игр в России. Возможно, трансляции Паралимпийских игр российские любители спорта будут смотреть на сайте МПК.

Итоги Олимпиады-2026 для России:
Олимпийский урок. Когда сборная России по хоккею вернётся, она не будет всех рвать
Олимпийский урок. Когда сборная России по хоккею вернётся, она не будет всех рвать
