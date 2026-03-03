Наши атлеты выступят на Играх впервые за восемь лет. И медалей наверняка будет больше, чем на Олимпиаде-2026!

Россия возвращается с флагом и гимном! Всё о нашей сборной на Паралимпиаде-2026

6 марта в Италии стартует важнейшее для мирового спорта событие – Паралимпийские игры – 2026. Для России этот турнир должен стать особенным, ведь там впервые за долгие годы наша команда выступит под своим флагом и с гимном, пусть и в сильно усечённом составе из-за скомканного отбора!

И главное – у наших спортсменов есть отличные шансы на медали!

Предлагаем вам поближе познакомиться с командой.

Алексей Бугаев

Алексей Бугаев Фото: РИА Новости

Возраст: 28 лет.

Место рождения: Красноярск.

Вид спорта: горнолыжный спорт (ПОДА).

Победы и достижения: трёхкратный паралимпийский чемпион (2014, 2018), трёхкратный серебряный и бронзовый призёр Олимпиады (2014, 2018), шестикратный чемпион мира (2015, 2022), двукратный серебряный призёр и двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2015, 2022), обладатель Кубка мира (2016), многократный победитель и призёр этапов Кубка мира.

Даты выступлений на Паралимпиаде: 7, 9, 10, 13 и 15 марта.

Алексей – настоящая легенда паралимпийского горнолыжного спорта. В копилке россиянина – три победы на Паралимпийских играх. Причём два золота он забрал на Играх в Сочи, когда ему было всего 16! А в 2015-м Бугаев установил невероятный рекорд на чемпионате мира, выиграв все пять гонок.

За свою карьеру атлет десятки раз поднимался на пьедестал на Кубке мира и Кубке Европы. И даже отстранение от соревнований его не сломало. Недавно Бугаев вернулся на Кубок мира и уже успел выиграть золото в слаломе. Так что и на Паралимпиаде-2026 от Алексея точно стоит ждать новых наград!

В Италии Бугаев выступит в пяти различных дисциплинах: скоростном спуске, супергиганте, суперкомбинации, гигантском слаломе, слаломе.

Варвара Ворончихина

Варвара Ворончихина Фото: РИА Новости

Возраст: 23 года.

Место рождения: Байкальск (Иркутская область).

Вид спорта: горнолыжный спорт (ПОДА).

Победы и достижения: двукратная чемпионка мира (2022), четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира (2022), многократная победительница и призёр этапов Кубка мира и Кубка Европы, обладательница Кубка мира (2022).

Даты выступлений на Паралимпиаде: 7, 9, 10, 12 и 14 марта.

23-летняя Варвара должна была стать звездой на Паралимпиаде в Пекине. Перед теми Играми Ворончихина шикарно провела чемпионат мира, выиграв сразу шесть медалей (2 – 4 – 0). Но на Паралимпиаду она не попала из-за отстранения.

Сейчас россиянка вернулась на международную арену и сразу взяла три золота и четыре серебра на этапах Кубка мира. Настрой у Варвары боевой, она действительно способна добыть медали на этих Играх.

Ворончихина примет участие в пяти дисциплинах на Паралимпиаде: скоростном спуске, супергиганте, суперкомбинации, гигантском слаломе, слаломе.

Иван Голубков

Иван Голубков Фото: РИА Новости

Возраст: 30 лет.

Место рождения: Инта (Республика Коми).

Вид спорта: лыжные гонки и биатлон (ПОДА).

Победы и достижения: шестикратный чемпион мира (2022), многократный победитель и призёр этапов Кубка мира, пятикратный обладатель Кубка мира (2016, 2018, 2020, 2021, 2022).

Даты выступлений на Паралимпиаде: 10, 11 и 15 марта.

Иван Голубков – опытный и титулованный российский паралимпиец. Но, что удивительно, Игры в Милане станут для нашего спортсмена первыми в карьере! В Сочи и Пхёнчхан он не прошёл отбор, а в Пекин не попал из-за отстранения.

В 2026 году Иван вернулся на Кубок мира и взял три медали. Он одержал победу в смешанной эстафете, а также стал вторым и третьим в гонке на 10 км. Такие выступления точно позволяют надеяться на медали и в Италии!

Увы, на Паралимпиаде Иван выступит только в лыжных дисциплинах, потому что россиян так и не допустили до соревнований по биатлону. Голубков пробежит спринт и гонки на 10 и 20 км сидя.

Анастасия Багиян

Анастасия Багиян Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Возраст: 24 года.

Место рождения: Пермь.

Вид спорта: лыжные гонки и биатлон (с нарушениями зрения).

Ведущий/лидер: Сергей Синякин.

Победы и достижения: бронзовый призёр чемпионата мира (2022), многократный победитель и призёр чемпионатов России.

Даты выступлений на Паралимпиаде: 10, 11 и 15 марта.

Анастасия попала в паралимпийскую сборную России в 2021 году. Так что Паралимпиада в Пекине должна была стать первой для россиянки. Но на Игры в Поднебесную из-за санкций не пустили никого из российских атлетов.

Однако теперь Багиян намерена отыграться. Вернувшись на Кубок мира, спортсменка вместе с ведущим Сергеем Синякиным сразу взяла два золота: одно личное и одно в эстафете. В Италии у Анастасии есть все шансы показать себя!

Багиян на Паралимпиаде выступит только в лыжных гонках. Спортсменке предстоит пробежать спринт, гонку на 10 км классикой и на 20 км коньком.

Дмитрий Фадеев

Дмитрий Фадеев Фото: из личного архива Дмитрия Фадеева

Возраст: 37 лет.

Место рождения: Междуреченск (Кемеровская область).

Вид спорта: Пара-сноуборд (ПОДА).

Победы и достижения: победитель этапа Кубка Европы (2022), четырёхкратный чемпион России (2022-2025).

Даты выступлений на Паралимпиаде: 7 и 14 марта.

Дмитрий с детства занимался сноубордом и фристайлом, но никогда не поднимался выше уровня любителя. Однако в 2020-м, катаясь в Шерегеше, Фадеев получил серьёзную травму – перелом бедра. Сломанная кость оказалась настолько острой, что перерезала артерию. Ногу пришлось ампутировать.

Но Дмитрий не отчаялся. Восстановившись, он практически сразу вновь встал на доску. Перед отстранением россиян он даже успел съездить на международные турниры. В сезоне-2021/2022 Фадеев стал четвёртым в гонке на этапе Кубка мира и победил на этапе Кубка Европы. Дмитрий вряд ли будет претендовать на медали на Играх, но зацепиться за топ-6 ему вполне по силам.

На Паралимпиаде Дмитрий выступит в сноуборд-кроссе и банкед-слаломе.

Филипп Шеббо Монзер

Филипп Шеббо Монзер Фото: из личного архива Филиппа Шеббо Монзера

Возраст: 34 года.

Место рождения: Москва.

Вид спорта: Пара-сноуборд (ПОДА).

Победы и достижения: обладатель Кубка Европы (2021), чемпион России (2023), обладатель Кубка России (2024).

Даты выступлений на Паралимпиаде: 7 и 14 марта.

Судьбу обычного московского студента изменил подарок бабушки – известной актрисы Галины Польских. Молодой человек в 19 лет получил мотоцикл, но всего через полгода попал в ДТП в Москве. Филипп получил множество травм, а врачам пришлось ампутировать парню ногу, чтобы спасти его.

Восстановление шло тяжело, но ему помог спорт. В 2019-м Шеббо Монзер выступил на первых соревнованиях, а уже в 2021-м выиграл Кубок Европы. Теперь у Филиппа появился шанс выступить на Паралимпиаде. До медалей добраться будет сложно, однако на десятку сильнейших рассчитывать можно.

Как и Фадеев, Шеббо Монзер примет участие в соревнованиях по сноуборд-кроссу и банкед-слалому. Кстати, важно отметить, что оба наших паралимпийца в сноуборде катаются на протезах, которые сконструировал Филипп.