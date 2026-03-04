Паралимпиада будет официально открыта 6 марта, хотя первые спортсмены выйдут на площадки на два дня раньше.

Полное расписание Паралимпийских игр — 2026 в Италии. Когда выступят россияне?

Время Паралимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо пришло!

С 6 по 15 марта в Италии будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта. В пятницу на античном стадионе в Вероне пройдёт церемония открытия, но первые спортсмены выйдут на арены Игр уже в сегодня, 4 марта.

Сохраняйте себе расписание, чтобы ничего не пропустить.

Полное расписание Паралимпиады-2026:

Везде указано московское время.

4 марта, среда

Кёрлинг на колясках

21:05. Парный микст. 1-й тур. Италия — Южная Корея.

21:05. Парный микст. 1-й тур.Япония — Китай.

21:05. Парный микст. 1-й тур. Великобритания — Эстония.

21:05. Парный микст. 1-й тур. Латвия — США.

5 марта, четверг

Кёрлинг на колясках

11:05. Парный микст. 2-й тур. Китай — Латвия.

11:05. Парный микст. 2-й тур. Эстония — Италия.

11:05. Парный микст. 2-й тур. Япония — США.

11:05. Парный микст. 2-й тур. Великобритания — Южная Корея.

21:05. Парный микст. 3-й тур. США — Эстония.

21:05. Парный микст. 3-й тур. Южная Корея — Япония.

21:05. Парный микст. 3-й тур. Латвия — Великобритания.

21:05. Парный микст. 3-й тур. Италия — Китай.

6 марта, пятница

Кёрлинг на колясках

11:05. Парный микст. 4-й тур. Япония — Италия.

11:05. Парный микст. 4-й тур. Великобритания — США.

11:05. Парный микст. 4-й тур. Китай — Южная Корея.

11:05. Парный микст. 4-й тур. Эстония — Латвия.

22:00. ⭐️ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ.

7 марта, суббота

Горнолыжный спорт

11:30. 🥇 Женщины. Скоростной спуск (с нарушением зрения). Финал.

Далее – 🥇 Женщины. Скоростной спуск (стоя). Финал. 🇷🇺

Далее – 🥇 Женщины. Скоростной спуск (сидя). Финал.

12:50. 🥇 Мужчины. Скоростной спуск (с нарушением зрения). Финал.

Далее – 🥇 Мужчины. Скоростной спуск (стоя). Финал. 🇷🇺

Далее – 🥇 Мужчины. Скоростной спуск (сидя). Финал.

Кёрлинг на колясках

11:35. Командный микст. 1-й тур. Южная Корея — Латвия.

11:35. Командный микст. 1-й тур. США — Китай.

11:35. Командный микст. 1-й тур. Норвегия — Швеция.

11:35. Командный микст. 1-й тур. Великобритания — Словакия.

16:35. Парный микст. 5-й тур. Южная Корея — США.

16:35. Парный микст. 5-й тур. Китай — Эстония.

16:35. Парный микст. 5-й тур. Италия — Латвия.

16:35. Парный микст. 5-й тур. Япония — Великобритания.

20:35. Командный микст. 2-й тур. США — Великобритания.

20:35. Командный микст. 2-й тур. Италия — Канада.

20:35. Командный микст. 2-й тур. Латвия — Словакия.

20:35. Командный микст. 2-й тур. Швеция — Южная Корея.

Биатлон

12:00. 🥇 Женщины. Спринт (сидя).

12:35. 🥇 Мужчины. Спринт (сидя).

14:00. 🥇 Женщины. Спринт (стоя).

14:40. 🥇 Мужчины. Спринт (стоя).

15:15. 🥇 Женщины. Спринт (с нарушением зрения).

15:50. 🥇 Мужчины. Спринт (с нарушением зрения).

Следж-хоккей

12:05. Группа В. 1-й тур. Чехия — Япония.

15:35. Группа А. 1-й тур. Китай — Германия.

19:05. Группа А. 1-й тур. США — Италия.

22:35. Группа В. 1-й тур. Канада — Словакия.

Сноуборд

13:00. Женщины (ампутация ниже колена). Посев.

13:21. Мужчины (нарушение верхних конечностей). Посев.

13:42. Мужчины (ампутация выше колена). Посев. 🇷🇺

14:03. Мужчины (ампутация ниже колена). Посев.

8 марта, воскресенье

Кёрлинг на колясках

11:35. Командный микст. 3-й тур. Швеция — Латвия.

11:35. Командный микст. 3-й тур. Италия — Китай.

11:35. Командный микст. 3-й тур. Словакия — Норвегия.

11:35. Командный микст. 3-й тур. Канада — Великобритания.

16:35. Парный микст. 6-й тур. Великобритания — Китай.

16:35. Парный микст. 6-й тур. Латвия — Южная Корея.

16:35. Парный микст. 6-й тур. Эстония — Япония.

16:35. Парный микст. 6-й тур. США — Италия.

20:35. Командный микст. 4-й тур. США — Италия.

20:35. Командный микст. 4-й тур. Канада — Норвегия.

20:35. Командный микст. 4-й тур. Китай — Южная Корея.

Биатлон

12:00. 🥇 Женщины. Индивидуальная гонка (сидя).

12:35. 🥇 Мужчины. Индивидуальная гонка (сидя).

14:00. 🥇 Женщины. Индивидуальная гонка (стоя).

14:40. 🥇 Мужчины. Индивидуальная гонка (стоя).

15:15. 🥇 Женщины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения).

15:50. 🥇 Мужчины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения).

Сноуборд

13:00. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). 1/8 финала.

13:00. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). 1/8 финала. 🇷🇺

13:00. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/8 финала.

13:00. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/8 финала.

13:33. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). 1/4 финала.

13:33. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). 1/4 финала.

13:33. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/4 финала.

13:33. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/4 финала.

14:10. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/2 финала.

14:15. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). 1/2 финала.

14:20. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). 1/2 финала.

14:25. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/2 финала.

14:32. 🥇 Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). Финал.

14:35. 🥇 Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). Финал.

14:44. 🥇 Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). Финал.

14:49. 🥇 Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). Финал.

9 марта, понедельник

Горные лыжи

11:30. 🥇 Женщины. Супергигант (с нарушением зрения). Финал.

Далее – 🥇 Женщины. Супергигант (стоя). Финал. 🇷🇺

Далее – 🥇 Женщины. Супергигант (сидя). Финал.

12:50. 🥇 Мужчины. Супергигант (с нарушением зрения). Финал.

Далее – 🥇 Мужчины. Супергигант (стоя). Финал. 🇷🇺

Далее – 🥇 Мужчины. Супергигант (сидя). Финал.

Кёрлинг на колясках

11:35. Командный микст. 5-й тур. Южная Корея — Великобритания.

11:35. Командный микст. 5-й тур. Швеция — США.

11:35. Командный микст. 5-й тур. Канада — Латвия.

11:35. Командный микст. 5-й тур. Словакия — Италия.

16:35. Парный микст. 7-й тур. Латвия — Япония.

16:35. Парный микст. 7-й тур. Италия — Великобритания.

16:35. Парный микст. 7-й тур. США — Китай.

16:35. Парный микст. 7-й тур. Южная Корея — Эстония.

20:35. Командный микст. 6-й тур. Норвегия — Китай.

20:35. Командный микст. 6-й тур. Южная Корея — Словакия.

20:35. Командный микст. 6-й тур. Великобритания — Швеция.

20:35. Командный микст. 6-й тур. США — Латвия.

Следж-хоккей

12:05. Группа А. 2-й тур. Китай — Италия.

15:35. Группа В. 2-й тур. Чехия — Словакия.

19:05. Группа А. 2-й тур. Германия — США.

22:35. Группа В. 2-й тур. Япония — Канада.

10 марта, вторник

Горные лыжи

11:00. 🥇 Женщины. Комбинация. Супергигант (с нарушением зрения). Финал.

Далее – 🥇 Женщины. Комбинация. Супергигант (стоя). Финал. 🇷🇺

Далее – 🥇 Женщины. Комбинация. Супергигант (сидя). Финал.

12:10. 🥇 Мужчины. Комбинация. Супергигант (с нарушением зрения). Финал.

Далее – 🥇 Мужчины. Комбинация. Супергигант (стоя). Финал. 🇷🇺

Далее – 🥇 Мужчины. Комбинация. Супергигант (сидя). Финал.

Кёрлинг на колясках

11:35. Командный микст. 7-й тур. Великобритания — Италия.

11:35. Командный микст. 7-й тур. Китай — Канада.

11:35. Командный микст. 7-й тур. Южная Корея — Норвегия.

16:35. Парный микст. Полуфиналы.

20:35. Командный микст. 8-й тур. Словакия — США.

20:35. Командный микст. 8-й тур. Латвия — Китай.

20:35. Командный микст. 8-й тур. Италия — Норвегия.

20:35. Командный микст. 8-й тур. Швеция — Канада.

Лыжные гонки

11:45. Женщины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения). Квалификация. 🇷🇺

11:55. Женщины. Спринт классическим стилем (стоя). Квалификация.

12:25. Женщины. Спринт классическим стилем (сидя). Квалификация.

12:35. Мужчины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения). Квалификация.

12:55. Мужчины. Спринт классическим стилем (стоя). Квалификация.

13:05. Мужчины. Спринт классическим стилем (сидя). Квалификация. 🇷🇺

14:15. Женщины. Спринт классическим стилем (сидя). 1/2 финала.

14:26. Мужчины. Спринт классическим стилем (сидя). 1/2 финала.

14:37. Женщины. Спринт классическим стилем (стоя). 1/2 финала.

14:48. Мужчины. Спринт классическим стилем (стоя). 1/2 финала.

13:59. Женщины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения). 1/2 финала.

15:10. Мужчины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения). 1/2 финала.

15:22. 🥇 Женщины. Спринт классическим стилем (сидя). Финал.

15:29. 🥇 Мужчины. Спринт классическим стилем (сидя). Финал.

15:38. 🥇 Женщины. Спринт классическим стилем (стоя). Финал.

15:45. 🥇 Мужчины. Спринт классическим стилем (стоя). Финал.

15:54. 🥇 Женщины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения). Финал.

16:01. 🥇 Мужчины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения). Финал.

Следж-хоккей

12:05. Группа А. 3-й тур. Италия — Германия.

15:35. Группа А. 3-й тур. США — Китай.

19:05. Группа В. 3-й тур. Канада — Чехия.

22:35. Группа В. 3-й тур. Словакия — Япония.

11 марта, среда

Кёрлинг на колясках

11:05. Командный микст. 9-й тур. Великобритания — Китай.

11:05. Командный микст. 9-й тур. Швеция — Словакия.

11:05. Командный микст. 9-й тур. США — Южная Корея.

11:05. Командный микст. 9-й тур. Латвия — Норвегия.

16:35. 🥉 Парный микст. Матч за третье место.

16:35. 🥇 Парный микст. Финал.

22:05. Командный микст. 10-й тур. Латвия — Великобритания.

22:05. Командный микст. 10-й тур. Словакия — Канада.

22:05. Командный микст. 10-й тур. Италия — Швеция.

Лыжные гонки

11:45. 🥇 Женщины. Гонка 10 км классическим стилем (сидя).

12:10. 🥇 Мужчины. Гонка 10 км классическим стилем (сидя). 🇷🇺

13:05. 🥇 Женщины. Гонка 10 км классическим стилем (стоя).

13:35. 🥇 Мужчины. Гонка 10 км классическим стилем (стоя).

14:25. 🥇 Женщины. Гонка 10 км классическим стилем (с нарушением зрения). 🇷🇺

14:55. 🥇 Мужчины. Гонка 10 км классическим стилем (с нарушением зрения).

12 марта, четверг

Горные лыжи

11:00. Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд (с нарушением зрения).

11:00. Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд (стоя). 🇷🇺

11:00. Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд (сидя).

14:30. 🥇 Женщины. Гигантский слалом (с нарушением зрения).

Далее – 🥇 Женщины. Гигантский слалом (стоя). 🇷🇺

Далее – 🥇 Женщины. Гигантский слалом (сидя).

Кёрлинг на колясках

15:35. Командный микст. 11-й тур. Норвегия — США.

15:35. Командный микст. 11-й тур. Китай — Швеция.

15:35. Командный микст. 11-й тур. Канада — Корея.

15:35. Командный микст. 11-й тур. Италия — Латвия.

20:35. Командный микст. 12-й тур. Южная Корея — Италия.

20:35. Командный микст. 12-й тур. Норвегия — Великобритания.

20:35. Командный микст. 12-й тур. Китай — Словакия.

20:35. Командный микст. 12-й тур. Канада — США.

Следж-хоккей

16:35. Квалификационный раунд.

21:05. Квалификационный раунд.

13 марта, пятница

Горные лыжи

11:00. Мужчины. Гигантский слалом. Первый заезд (с нарушением зрения).

11:00. Мужчины. Гигантский слалом. Первый заезд (стоя). 🇷🇺

11:00. Мужчины. Гигантский слалом. Первый заезд (сидя).

14:30. 🥇 Мужчины. Гигантский слалом (с нарушением зрения).

Далее – 🥇 Мужчины. Гигантский слалом (стоя). 🇷🇺

Далее – 🥇 Мужчины. Гигантский слалом (сидя).

Биатлон

12:00. Женщины. Гонка преследования (сидя). Квалификация.

12:15. Мужчины. Гонка преследования (сидя). Квалификация.

12:35. Женщины. Гонка преследования (стоя). Квалификация.

12:50. Мужчины. Гонка преследования (стоя). Квалификация.

13:05. Женщины. Гонка преследования (с нарушением зрения). Квалификация.

13:20. Мужчины. Гонка преследования (с нарушением зрения). Квалификация.

14:30. 🥇 Женщины. Гонка преследования (сидя). Финал.

14:45. 🥇 Мужчины. Гонка преследования (сидя). Финал.

15:10. 🥇 Женщины. Гонка преследования (стоя). Финал.

15:25. 🥇 Мужчины. Гонка преследования (стоя). Финал.

15:50. 🥇 Мужчины. Гонка преследования (с нарушением зрения). Финал.

16:05. 🥇 Женщины. Гонка преследования (с нарушением зрения). Финал.

Кёрлинг на колясках

12:05. Командный микст. Полуфиналы.

20:35. 🥉 Командный микст. Матч за третье место.

Следж-хоккей

16:35. Полуфинал №1.

21:05. Полуфинал №2.

14 марта, суббота

Горные лыжи

11:00. Женщины. Слалом. Первый заезд (с нарушением зрения).

11:00. Женщины. Слалом. Первый заезд (стоя). 🇷🇺

11:00. Женщины. Слалом. Первый заезд (сидя).

15:00. 🥇 Женщины. Слалом (с нарушением зрения).

Далее – 🥇 Женщины. Слалом (стоя). 🇷🇺

Далее – 🥇 Женщины. Слалом (сидя).

Сноуборд

12:00. Женщины. Бэнг-слалом (ампутация ниже колена). Заезд №1.

12:22. Мужчины. Бэнг-слалом (нарушение верхних конечностей). Заезд №1.

12:44. Мужчины. Бэнг-слалом (ампутация выше колена). Заезд №1. 🇷🇺

13:06. Мужчины. Бэнг-слалом (ампутация ниже колена). Заезд №1.

13:50. 🥇 Женщины. Бэнг-слалом (ампутация ниже колена). Заезд №2.

14:12. 🥇 Мужчины. Бэнг-слалом (нарушение верхних конечностей). Заезд №2.

14:34. 🥇 Мужчины. Бэнг-слалом (ампутация выше колена). Заезд №2. 🇷🇺

14:56. 🥇 Мужчины. Бэнг-слалом (ампутация ниже колена). Заезд №2.

Лыжные гонки

12:00. 🥇 Смешанная эстафета 4х2,5 км.

13:15. 🥇 Открытая эстафета 4х2,5 км.

Следж-хоккей

14:05. Квалификационный раунд.

18:05. Квалификационный раунд.

Кёрлинг на колясках

17:05. 🥇 Командный микст. Финал.

15 марта, воскресенье

Горные лыжи

11:00. Мужчины. Слалом. Первый заезд (с нарушением зрения).

11:00. Мужчины. Слалом. Первый заезд (стоя). 🇷🇺

11:00. Мужчины. Слалом. Первый заезд (сидя).

14:00. 🥇 Мужчины. Слалом (с нарушением зрения).

Далее – 🥇 Мужчины. Слалом (стоя). 🇷🇺

Далее – 🥇 Мужчины. Слалом (сидя).

Лыжные гонки

11:00. 🥇 Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (сидя).

11:15. 🥇 Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (сидя). 🇷🇺

12:20. 🥇 Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (стоя).

12:30. 🥇 Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (стоя).

13:45. 🥇 Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (с нарушением зрения). 🇷🇺

13:55. 🥇 Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (с нарушением зрения).

Следж-хоккей

14:05. 🥉 Матч за третье место.

18:05. 🥇 Финал.

22:30. ⭐️ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ.