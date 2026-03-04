Россия поедет на Паралимпиаду с флагом впервые с 2014-го. Колоссальный прорыв!

Наши спортсмены выступят в Италии на полных правах национальной команды. И это уникальный случай за последнее время.

В Вероне вот-вот будут открыты зимние Паралимпийские игры – 2026. На турнире выступят представители 56 стран. И, как-то даже непривычно для нас, что в их число вошли и Россия с Беларусью. Официально. Теперь у представителей наших государств такие же права на соревнованиях, как и у других.

А ведь это произошло впервые за последние 12 лет!

Точка отсчёта — Сочи-2014

Зимние Паралимпийские игры – 2014 в Сочи для российских атлетов были последними полноценными. В 2016-м вокруг России уже гремел допинговый скандал, связанный с публикацией доклада Ричарда Макларена.

И аккурат перед летней Паралимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), в августе, Паралимпийский комитет России (ПКР) был дисквалифицирован. И ни один российский спортсмен тогда не выступил на тех Играх.

Приоткрытая дверь Пхёнчхана

Уже на Игры-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) некоторых наших паралимпийцев пустили в нейтральном статусе. Они выступали под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК). Тогда россияне стали вторыми в медальном зачёте, выиграв восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых наград.

Затем в МПК долго думали над тем, как восстановить в правах ПКР. Над дорожной картой трудилась специальная рабочая группа. Уже 8 февраля 2019 года Паралимпийский комитет России условно восстановили, чтобы отечественные чиновники и спортсмены затем продолжали выполнять критерии для окончательного возвращения в мировое сообщество.

Так появилась система управления данными спортсменов (SDMS) для их допуска на соревнования – вся важная информация была там. А представителям некоторых видов спорта тогда заново пришлось проходить функциональную квалификацию и участвовать в рейтинговых турнирах перед Токио-2020. В самой Японии россияне были указаны как представители ПКР. Там нашим паралимпийцам удалось собрать 118 наград и занять четвёртое место в медальном зачёте (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей).

Антон Кулятин, выигравший золотую медаль в беге на 1500 м среди мужчин в классе Т13 Фото: РИА Новости

Развернули у китайского порога

В 2022 году в мире значительно ухудшилась политическая обстановка. Именно по этой причине на зимних Играх-2022 в Пекине (Китай) Россия не была представлена даже под флагом своего паралимпийского комитета.

Сначала МПК не хотел проводить соревнования без россиян и белорусов, но позже пересмотрел своё решение. И развернул у порога Игр Россию, а вместе с ней и Беларусь, буквально за сутки до открытия. Надо ли писать о том, что почти все атлеты уже были к тому моменту в Олимпийской деревне?

Спустя несколько месяцев членство ПКР в МПК вновь приостановили.

Речь лидера российских лыж — об отстранении: Большунов — о паралимпийцах: их нечестно отстранили от Пекина, просто выгнали

Итальянская оттепель?

В 2024-м россияне выступали на Играх в Париже в нейтральном статусе. А через два года ситуация вновь кардинально поменялась. Впервые – в лучшую сторону.

Международный паралимпийский комитет известил всех членов о том, что допустит спортсменов из России и Беларуси с флагом и гимном. Для этого нашим ребятам нужно было подать заявки на получение двусторонних приглашений, главным критерием получения которых было наличие необходимых квалификационных очков. Из-за ограниченных сроков выполнить критерии отбора и пробиться на Игры смогли лишь шесть человек.

Анастасия Багиян, Иван Голубков (оба – лыжные гонки), Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев (оба – горные лыжи), Филипп Шеббо Монзер и Дмитрий Фадеев (пара-сноуборд) – это сборная России на Паралимпиаде-2026. С флагом и гимном, со строчкой в медальном зачёте. И безо всяких оговорок.