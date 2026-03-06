Представители Германии, Великобритании, Канады и других стран не выйдут на церемонию открытия в знак протеста.

«Это настоящий позор». Кто и как бойкотирует Паралимпиаду-2026 из-за российского флага?

По мере приближения Паралимпиады в Италии, расширяется полк недовольных участием российских и белорусских спортсменов со своим флагом и гимном. Маховик был запущен украинской стороной, призвавшей всех к бойкоту. Кое-кто даже присоединился.

«Просим действовать принципиально»

Ещё 19 февраля 2026 года МИД Украины выступило с протестным заявлением. Там призвали другие страны проявить волю.

«Решение допустить Россию и Беларусь к Паралимпийским играм под национальными флагами вызывает возмущение. Оно унижает паралимпийское сообщество и всю Украину, подрывает доверие к международному спорту.

Российские спортсмены допущены до соревнований Паралимпиады-2026 с флагом и гимном Фото: Alex Grimm/Getty Images

Мы призываем Международный паралимпийский комитет и организационный комитет Игр пересмотреть решение о допуске россиян и белорусов под национальной символикой. Мы ожидаем запрета государственной символики России и Беларуси на Паралимпиаде. Мы просим партнёров действовать принципиально.

Если это позорное решение не будет пересмотрено, украинские должностные лица не поедут на Паралимпийские игры. Мы не будем присутствовать на церемонии открытия. Мы также не будем посещать другие официальные мероприятия. Призываем представителей правительств стран свободного мира не посещать церемонию открытия и другие мероприятия в рамках Паралимпийских игр», — указано в тексте заявления МИД Украины в соцсетях.

Европейцы и канадцы присоединились

Но Международный паралимпийский комитет не стал прислушиваться к заявлению украинских властей и не лишил Россию и Беларусь национальных символов на этих Играх.

После этого о бойкоте церемонии открытия объявило больше 10 государств:

Украина;

Нидерланды;

Австрия;

Великобритания;

Чехия;

Канада;

Германия;

Хорватия;

Румыния;

Эстония;

Финляндия;

Латвия;

Польша;

Литва.

Скорее всего, представители этих стран не только пропустят церемонию открытия, но и будут обходить стороной любые мероприятия с участием россиян и белорусов, например, возможные церемонии награждения.

Команда Польши присоединилась к бойкоту на Паралимпиаде-2026 Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Впрочем, организаторы, сами того не подозревая, нашли выход из ситуации. Так как само открытие Игр пройдёт в Вероне, не все атлеты смогут там быть, поэтому флаги всех государств по сценарию будут выносить волонтёры. Подобный шаг они провернут и с бойкотирующими государствами – де-факто флаги недовольных всё же появятся на празднике спорта.

И, честно говоря, даже удивительно, что участвовать в этом балагане отказались французские власти. Для них спорт – превыше всего.

«На данный момент – и это будет твёрдая позиция CPSF — мы не будем бойкотировать церемонию открытия. Хоть и не разделяем это решение, Но мы его уважаем, поскольку оно было принято демократическим путём», — приводит слова президента Комитета паралимпийских и спортивных видов спорта Франции (CPSF) Мари-Амели Ле Фюр агентство AFP.

Соревнования стартуют 6 марта. Хочется верить, что, когда пойдёт борьба за первые медали Паралимпиады, политические новости отойдут на второй план.