Паралимпиада-2026 в Милане: Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев принесли России первые медали Игр

Россияне добыли первые медали Паралимпиады. Наших впервые за 12 лет награждали с флагом!
Батраз Томаев
Варвара Ворончихина
Триколор был на виду в горных лыжах. Как же это круто!

В субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 были разыграны первые медали. И в первый же день российские спортсмены добыли первые награды.

Отличились сразу два спортсмена!

«Можно не думать о проблемах из-за флага»

Первую награду добыла Варвара Ворончихина в горнолыжном спорте.

Утром она вышла на старт скоростного спуска и преодолела дистанцию в категории «стоя» за 1.24,47. Это третий результат и бронзовая медаль.

Россиянка на 2,47 отстала от победительницы Эббы Оршё (Швеция), а Орели Ришар (Франция) стала второй.

Варвара Ворончихина

Варвара Ворончихина

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Варвара – обладательница первой награды сборной России на Паралимпиадах после отстранения. Триколор в честь наших спортсменов на Играх не поднимался целых 12 лет! И после сегодняшнего дня можно сказать, что возвращение окончательно и бесповоротно состоялось!

«Честно, очень непривычно то, что ты уже можешь не думать о том, что у тебя где-то твоя символика наклеена и за это будут какие-то проблемы или санкции. Действительно, гордость. Это очень приятно, безумно. И то, что на трибунах наш флаг висит на открытии», – приводит слова Ворончихиной ТАСС.

К дебютной награде на Играх наша спортсменка шла много лет. Возможно, взять медаль Паралимпиады ей удалось бы в Пекине-2022, но там россиян несправедливо отстранили за считаные часы до открытия.

Подтвердил высокий уровень

После долгих лет отстранения вернулся на арену и наш горнолыжник, трёхкратный паралимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Алексей Бугаев. Он также выступал в категории стоя в скоростном спуске.

Алексей также взял бронзовую медаль, уступив швейцарцу Робину Кюшу 1,15 секунды. Серебряным призёром стал француз Артюр Боше.

Для Бугаева эта награда на Паралимпиадах оказалась уже восьмой в карьере, ведь он поднимался на пьедестал в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018.

Несомненно, на этом российские паралимпийцы не остановятся. Что-то подсказывает, что скоро в Италии наконец-то прозвучит и наш гимн!

