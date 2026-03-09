Скидки
Паралимпиада 2026

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла золото Паралимпиады: на награждении звучал гимн России

«Мама, получилось!» На Паралимпийских играх впервые за 12 лет прозвучал российский гимн
Михаил Чесалин
Варвара Ворончихина
Комментарии
Горнолыжница Варвара Ворончихина сделала то, чего ждали все.

Да, это случилось!

На Паралимпиаде-2026 прозвучал российский гимн!

Героиней дня стала блистательная горнолыжница Варвара Ворончихина. Россиянка была быстрее всех в супергиганте (стоя, категория LW6/8-2). Второе место заняла француженка Орели Ришар, третье – шведка Эбба Оршё.

В этом событии примечательны три момента.

Во-первых, полюбуйтесь самим заездом. Как это было быстро и круто! Воистину паралимпийцы – люди с неограниченными возможностями.

ВИДЕО

Во-вторых, важно заметить, что Варвара должна была становиться паралимпийской чемпионкой ещё в 2022 году в Пекине. Перед теми Играми она блестяще провела чемпионат мира и уже тогда была мировым лидером. Однако её, как и всех остальных российских паралимпийцев, на те Игры просто не пустили. Хорошо, что и четыре года спустя Варвара – по-прежнему звезда. Два дня назад она выиграла бронзу, а теперь – своё первое золото.

«Мама, получилось!» – первые слова Варвары на камеру.

Третий важный момент, которого ждали все. На церемонии награждения в честь Варвары Ворончихиной поднялся российский флаг и заиграл гимн нашей страны. Не какая-то его замена, будь то белый флаг, флаг национального комитета или федерации, а обычный бело-сине-красный триколор.

ВИДЕО

От этого, честно говоря, мы все давно отвыкли. Да, есть виды спорта, где российским спортсменам уже разрешено использовать свою национальную символику, но на крупном мультиспортивном форуме такое событие происходит впервые с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. А на Паралимпиадах этого вообще не было с турнира 2014 года в Сочи. И вот – всё как положено!

Аж мурашки по коже.

Как же хочется верить, что спорт в итоге будет важнее политики.

