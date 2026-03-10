Гимн России прогремел в честь нашей лыжницы. Есть второе золото Паралимпиады-2026!

В Италии вовсю идут Паралимпийские игры – 2026. Российская сборная, пусть и в ограниченном составе, но с флагом и гимном, показывает себя очень достойно. Наши паралимпийцы выжимают максимум из каждого старта.
Во вторник, 10 марта, команда добыла второе золото!
«Это золото всей стране!»
На стадионе в Валь-ди-Фьемме золотую медаль в женском спринте (для людей с нарушением зрения) в копилку сборной принесла Анастасия Багиян. Она преодолела дистанцию вместе с гидом Сергеем Синякиным за 3.16,1.
Серебряному призёру из Германии Лиони Марии Уолтер наша лыжница привезла целых 8,6 секунды. А бронзовый призёр Линн Казмайер отстала от россиянки на 9,2.
Анастасия Багиян (с Сергеем Синякиным)
Фото: Alex Grimm/Getty Images
«Я очень рада, что после многих лет в честь победы нашего спортсмена будет играть гимн и развеваться российский флаг. Я очень счастлива! Хотела бы посвятить это золото всей стране. Всем, кто за нас болел. И особо поблагодарю своего сопровождающего Сергея Синякина, мы победили вместе. Он очень надёжный парень!» – приводит слова Багиян «Матч ТВ».
А ведь в квалификации наша спортсменка проиграла 3,62 секунды лидеру предвариловки чешской лыжнице Симоне Бубеничковой. Но в решающем забеге именно россиянка выдала «золотые» секунды!
Таким образом, в Италии уже второй раз прозвучал российский гимн. Накануне до золота добралась горнолыжницы Варвара Ворончихина. Золото Багиян стало четвёртой наградой в медальной копилке. Сборная России – уже в топ-10!
Анастасии Багиян 24 года. Она родилась в Перми. До золота Паралимпиады-2026 её лучшим достижением в карьере была бронза чемпионата мира – 2022.
Анастасия должна была дебютировать на Играх ещё четыре года назад, однако из-за отстранения россиян первую гонку пришлось отложить на четыре года.
Впереди у российской лыжницы ещё гонка на 10 км классическим стилем и старт на 20 км свободным стилем. Мы вправе ждать от Багиян ещё больше наград! Анастасия поймала кураж и почувствовала запах победы.
Болеем за наших в Италии! Им очень нужна поддержка.