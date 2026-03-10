Гимн России прогремел в честь нашей лыжницы. Есть второе золото Паралимпиады-2026!

Анастасия Багиян была второй в квалификации, но в финале выложилась на 100%.

В Италии вовсю идут Паралимпийские игры – 2026. Российская сборная, пусть и в ограниченном составе, но с флагом и гимном, показывает себя очень достойно. Наши паралимпийцы выжимают максимум из каждого старта.

Во вторник, 10 марта, команда добыла второе золото!

«Это золото всей стране!»

На стадионе в Валь-ди-Фьемме золотую медаль в женском спринте (для людей с нарушением зрения) в копилку сборной принесла Анастасия Багиян. Она преодолела дистанцию вместе с гидом Сергеем Синякиным за 3.16,1.

Серебряному призёру из Германии Лиони Марии Уолтер наша лыжница привезла целых 8,6 секунды. А бронзовый призёр Линн Казмайер отстала от россиянки на 9,2.

Анастасия Багиян (с Сергеем Синякиным) Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Я очень рада, что после многих лет в честь победы нашего спортсмена будет играть гимн и развеваться российский флаг. Я очень счастлива! Хотела бы посвятить это золото всей стране. Всем, кто за нас болел. И особо поблагодарю своего сопровождающего Сергея Синякина, мы победили вместе. Он очень надёжный парень!» – приводит слова Багиян «Матч ТВ».

А ведь в квалификации наша спортсменка проиграла 3,62 секунды лидеру предвариловки чешской лыжнице Симоне Бубеничковой. Но в решающем забеге именно россиянка выдала «золотые» секунды!

Таким образом, в Италии уже второй раз прозвучал российский гимн. Накануне до золота добралась горнолыжницы Варвара Ворончихина. Золото Багиян стало четвёртой наградой в медальной копилке. Сборная России – уже в топ-10!

Анастасии Багиян 24 года. Она родилась в Перми. До золота Паралимпиады-2026 её лучшим достижением в карьере была бронза чемпионата мира – 2022.

Анастасия должна была дебютировать на Играх ещё четыре года назад, однако из-за отстранения россиян первую гонку пришлось отложить на четыре года.

Впереди у российской лыжницы ещё гонка на 10 км классическим стилем и старт на 20 км свободным стилем. Мы вправе ждать от Багиян ещё больше наград! Анастасия поймала кураж и почувствовала запах победы.

Болеем за наших в Италии! Им очень нужна поддержка.