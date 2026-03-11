Иван Голубков ещё вчера лишил себя возможной медали в спринте, сегодня же поднялся на вершину пьедестала!

«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде

На Паралимпийских играх – 2026 снова поднялся российский флаг. И опять в лыжах! На трассе в Валь-ди-Фьемме прошли очередные соревнования в лыжных гонках, где фаворитом был спортсмен из небольшого города в Республике Коми.

Ох, какой же непростой путь ему пришлось пройти к долгожданной награде!

Недосягаемый Иван

Третье золото в копилку сборной России принёс Иван Голубков. Он победил в разделке на 10 км сидя. Паралимпийскую трассу лыжник преодолел за 24.05,8, а серебряному призёру китайцу Мао Чжунъу он привёз целых 17 секунд! Бронзу взял ещё один китаец Чжэн Пэн.

«С первой секунды начал лидировать и лидировал до последнего. Гимн России – это моя мечта. Паралимпийскому комитету России 30 лет, мне 30 лет – одни юбиляры. Это мне, это всей нашей стране. Прославлять свою страну дорогого стоит», – приводит слова Голубкова ТАСС.

Иван Голубков Фото: РИА Новости

Для Ивана эта медаль Паралимпиады – первая в карьере. До этого он четыре раза пытался попасть на Игры, но всё было тщетно: в Сочи отбор пройти не удалось, в Пхёнчхан и Пекин его не допустили.

Голубков – ещё и шестикратный чемпион мира и девятикратный обладатель Кубка мира в лыжах и биатлоне. А теперь он добыл и главное золото в карьере!

«Надо было закончить и не возвращаться»

Но золото он мог взять даже раньше. Во вторник, 10 марта, в спринте российский лыжник подвёл себя сам.

Дело в том, что Голубков стартовал на восемь секунд позже, так как думал, что время его отправления на дистанцию ещё не пришло. Иван предполагал, что на Паралимпиаде, как и на других международных стартах, между спортсменами на старте 30 секунд, а не 15, поэтому и замешкался в стартовых воротах.

В итоге россиянину не хватило времени, чтобы попасть в число отобравшихся в плей-офф. Благо та осечка уже забыта, и сегодня у Ивана Голубкова большой праздник!

Иван Голубков Фото: РИА Новости

«Честно, вчера были мысли, что всё – надо было закончить и не возвращаться. А сегодня уже другой настрой. И даже мотивация ещё на четыре года появилась», – приводит слова Голубкова ТАСС.

Впереди у Ивана Голубкова на Паралимпийских играх – 2026 гонка на 20 км. Там он опять будет фаворитом и попробует победить снова!