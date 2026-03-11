Немка на Паралимпиаде отказалась фотографироваться с Анастасией Багиян. А наша девушка просто показала свою силу на трассе.

Российская лыжница красиво ответила на хамство соперницы. Взяла и обыграла её ещё раз!

Российские атлеты продолжают побеждать на Паралимпийских играх 2026 года. Даже в неполном составе они навязывают конкуренцию в медальном зачёте многим сильнейшим командам. Ещё один успех поднял Россию в топ-5.

Второе золото на Играх завоевала лыжница Анастасия Багиян. Пикантности этой победе придаёт то, что она была одержана после скандала на награждении.

«Церемония была странной»

В паре с ведущим Сергеем Синякиным Анастасия Багиян выиграла золото на дистанции 10 км для спортсменов с нарушениями зрения.

На 2 минуты 38 секунд она опередила серебряного призёра Симону Бубеничкову (Чехия) и на 6 минут 2 секунды – обладательницу бронзы Леони Марию Вальтер (Германия).

Анастасия Багиян (с Сергеем Синякиным) Фото: РИА Новости

И это уже второе золото российского тандема на Паралимпиаде. Накануне спортсменка победила в спринте. Но после той гонки во время церемонии награждения произошёл неприятный инцидент.

Немка Линн Кацмайер и её сопровождающий Флориан Бауманн, которые завоевали в спринте серебро, отказались снимать головные уборы во время исполнения российского гимна. Они на подиуме заметно дистанцировались от наших паралимпийцев, стоявших в центре пьедестала.

А когда дело дошло до совместной фотографии, представители сборной Германии просто прошли мимо. Фото было сделано без них, в кадре остались россияне и бронзовые призёры Цун Цзихун и её ведущий Лю Цзясюань из Китая.

Видео того самого момента после церемонии награждения:

Немецкие спортсмены позднее объяснили своё решение.

«Церемония награждения была странной. Я не знаю этих людей. Возможно, они хорошие люди, с которыми мы могли бы подружиться. Очень жаль, что политика берёт верх над всем.

Мы решили оставить головные уборы на голове и не поворачиваться к флагам, потому что мы не поддерживаем Россию. Сейчас для многих из них ситуация тоже непростая. Но, на мой взгляд, неправильно, что Международный паралимпийский комитет решил позволить России выступать здесь под своим флагом, со своим гимном, в то время как на Играх присутствуют и украинцы», – приводит слова сопровождающего Бауманна RMC Sport.

В Международном паралимпийском комитете (МПК) заявили, что уже анализируют ситуацию. Приведёт ли это к каким-то последствиям, пока непонятно. Впрочем, главное, что российские паралимпийцы не поддаются на разного рода провокации. На бойкоты они отвечают победами.

И, кстати, да. Кацмайер и её ведущий в гонке на 10 км заняли пятое место, отстав от победителей из России более чем на восемь минут. И это здорово, ведь снова страдать на награждении с россиянами им не пришлось.