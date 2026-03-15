Российские паралимпийцы — герои! Вшестером порвали медальный зачёт Игр-2026 в Милане

Сборная России уступила только сборным США и Китая, за которые выступало в 10 раз больше атлетов.

Российские паралимпийцы сотворили настоящее чудо на Играх в Италии. Наши атлеты, впервые за долгие годы выступающие под флагом страны, заняли третье место в медальном зачёте Паралимпиады-2026. И сделали это спортсмены вшестером! Ещё раз: шесть (!) россиян выиграли больше наград, чем подавляющее большинство стран в огромными делегациями.

Такого в истории ещё не было. Да и вряд ли когда-то будет.

Вообще, эта Паралимпиада вызывала неоднозначные чувства. С одной стороны, наши спортсмены наконец-то выступали не в нейтральном статусе, а с флагом и гимном, как сборная России. С другой – Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение о допуске россиян слишком поздно: отобраться успели лишь шесть наших спортсменов в трёх видах спорта.

Но всё изменилось, как только начались соревнования. Эта шестёрка начала творить чудеса, спортсмены брали медали почти каждый день!

А ведь для многих российских спортсменов Игры в Италии стали первыми в карьере. На дебютном для себя турнире почти все показали высочайший уровень, а ведь паралимпийцев, как и обычных спортсменов, допустили до международных стартов совсем недавно. Просто невероятно, как в условиях изоляции наши параатлеты сумели сохранить столь высокий уровень.

К последнему дню Паралимпиады сборная России подходила с девятью медалями: пятью золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми. А потом был подвиг: за день наши атлеты выиграли сразу три золота!

Сначала вторую победу на Играх одержал Иван Голубков. Лыжник к золоту в гонке на 10 км добавил чемпионский титул и на 20 км. Сразу же трёхкратной паралимпийской чемпионкой стала Анастасия Багиян. Россиянка в Италии выиграла спринт, гонки на 10 и 20 км. Причём в последнем старте преимущество нашей лыжницы на финише было больше трёх минут. Разве не фантастика?

После такого прекрасного хет-трика об очередной сопернице, которая не захотела фотографироваться с россиянкой, даже рассказывать не будем.

А напоследок красивую точку поставил Алексей Бугаев. Один из лучших горнолыжников планеты на этой Паралимпиаде дважды был третьим, однако в последний день соревнований россиянин взял золото в слаломе.

В итоге сборная России уезжает с Паралимпиады с 12 медалями, восемь из которых – золотые (8 – 1 – 2). Такой результат сам по себе выглядит впечатляющим, а уж если сравнивать с другими странами…

Россияне вшестером стали третьими в общекомандном зачёте. Выше России только США (12 – 5 – 6) и Китай (15 – 13 – 16). При этом команду из Поднебесной представляли 70 спортсменов, а из Штатов – 68. Представляете, какие результаты могла бы показать полновесная сборная России?

Об этом спортивном подвиге важно знать всем.

Ребята вышли за пределы возможного дважды! Герои! Других слов нет.