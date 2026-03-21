«Я уже ничего не боюсь». Мощное интервью с чемпионом Паралимпиады Иваном Голубковым

Российский спортсмен Иван Голубков дважды пытался попасть на Паралимпиаду, но каждый раз добраться до Игр мешала политика. В 2022 году он и вовсе думал завершить карьеру, так и не став чемпионом. Но дождался того момента, когда все барьеры были сняты. В 2026-м он доказал свою силу, выиграл два золота и в одночасье стал героем страны.

«Чемпионат» взял интервью не просто у спортсмена, а у Человека (именно так, с заглавной буквы), который прошёл через такое, что страшно даже представить. Будучи совсем малышом, он остался без родителей и попал в детдом, но не испугался, не очерствел там. Выстоял, выдержал, стал чемпионом и строит большие планы на будущее. У него реально железный характер!

Если вы думаете, что у вас есть проблемы в жизни, это интервью нужно читать обязательно. Тогда и время для дел, которые каждый из нас откладывает из раза в раз, мгновенно найдётся, а все трудности покажутся пустяками.

Знакомьтесь. Иван Голубков – человек, который никогда не сдаётся!

«Главные сувениры — это мои медали»

– Иван, успели хоть немного отдохнуть после перелёта и множества встреч, включая и общение с президентом?

– Эти дни были сумасшедшими, оттого сейчас и тяжеловато. Я уже в Ханты-Мансийске на чемпионате России, стало немного легче. Но я очень мало спал из-за встреч, так как постоянно в дороге. Вот были у президента, посетили передачу «Пусть говорят». Вообще, старался каждому ответить.

Очень хорошие эмоции после встречи с Владимиром Путиным. Он спрашивал про то, какие проблемы у меня есть, что нужно решить. Встреча была недолгой, на самом деле, у него же всё расписано по графику. Наградил орденом Дружбы, выпили по бокалу шампанского и немного пообщались.

Владимир Путин и Иван Голубков Фото: РИА Новости

– Это ваше второе посещение Кремля. В 2022 году всё было иначе?

– В прошлый раз была ещё ковидная эпоха. Тогда Путин был далеко от нас, на дистанции. Зал был больше, чем сейчас.

– Как вам поездка в Италию в целом?

– Я доволен, в хорошей форме был, не считая этого спринта, где я ошибся по времени и перенервничал. Я же был единственным из наших спортсменов в Олимпийской деревне, а это вдвойне тяжело.

– Корили себя за ту осечку в квалификации?

– Расстроился и переживал, о чём только не думал. Но потом проснулся с холодной головой, 10 и 20 км нормально пробежал.

– Ничего себе «нормально». Вы два золота там взяли!

– Даже отлично, да (улыбается)!

– После спринта вы признались, что хотели уйти из спорта.

– Ещё четыре года назад хотел. Когда в спринте так получилось, то подумал, что нужно было закончить ещё тогда. Но это были мысли вслух. Конечно, свою роль сыграло и наше четырёхлетнее отсутствие на международных стартах. Они же всегда нужны, чтобы чувствовать себя хорошо.

– Иностранцы с вами шли на контакт? Не было таких странных случаев, как у Анастасии Багиян во время церемонии награждения?

– У меня, кстати, всё было нормально. Тёплые отношения с китайцами, итальянцами, корейцами, бразильцами. Всё прошло спокойно, без каких-то казусов, все фотографировались и общались, поздравляли друг друга.

– Какая из золотых наград для вас дороже?

– Обе. Я столько лет к ним шёл. Всю свою жизнь.

– Многие восхищаются вами, делают видео с вашими выступлениями. Ощущали поддержку страны? Она вам не мешала, не давила?

– Была очень большая поддержка! Она меня мотивировала. Я ещё половине людей даже не ответил, но пытаюсь. Думаю, чтобы всё прочитать, нужен не один день. Телефон просто разрывался!

– Привезли какой-то сувенир из Италии или вам было не до этого?

– Да, привёз друзьям разные значки. Но главные мои сувениры – это мои медали. Они пока ездят со мной, а потом я их положу в укромное место, чтобы не царапались.

«Ребята не приехали потому, что нет денег»

– Иван, когда вы начали заниматься спортом?

– В шесть лет. Не сразу всё получилось, но маленькими-маленькими ступеньками поднимался вверх.

– Задумывались в детстве о выступлении на Паралимпиаде?

– Изначально такой цели не было. Просто тренировался, ходил в секцию.

– Вы начинали в Сыктывкаре в шесть лет, а уже к большим турнирам готовились в Москве. Насколько отличались условия там от столичных?

– В Сыктывкаре, в принципе, всё есть: база, хорошие лыжные трассы. Просто не выделяют денег, например, для поездок за границу. Например, я сейчас приехал на чемпионат России в Ханты-Мансийск, а ребята из Сыктывкара не смогли, потому что нет денег. Регион не выделил. Это большая проблема. Молодёжь не может выехать на свой же чемпионат. Не думаю, что там нужна какая-то огромная сумма, чтобы два-три человека привезти.

– Вы поднимали этот вопрос?

– Да, говорил о проблеме, что нужно выделять деньги. Но сейчас, я думаю, нужно ехать и разбираться на месте.

«Пхёнчхан и Пекин — болезненные темы»

– Можно ли говорить, что жизнь несправедлива? Вы уже давно могли взять паралимпийские награды: в Пхёнчхан и Пекин вы отобрались, но выступить не смогли, причём в 2022-м вас развернули прямо у порога.

– У спортсменов короткая жизнь, на самом деле. У многих же нет такого богатырского здоровья. Что Пхёнчхан, что Пекин – это одинаково болезненные темы. Слава богу, у меня сейчас есть здоровье, но я же не могу гарантировать, что на следующие Игры поеду. Ты подготовился, в отличной форме и готов выступить, и, когда тебе говорят: «Извините, подвиньтесь», – это психологически очень обидно.

Иван Голубков Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

– Иван, а как вы нашли в себе силы после таких случаев продолжать в спорте? Как переварили эти ситуации?

– Всё благодаря нашему тренеру Ирине Александровне (Громовой, старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам. – Прим. «Чемпионата»). Друзья поддерживают. Ну и у меня самого такой железный характер (улыбается).

Но сейчас я ведь не знаю, что будет с моей мотивацией. Сейчас я заряжен, а когда всё успокоится, не могу ничего гарантировать.

– Получается, вы пока не думаете о Паралимпиаде-2030?

– Конечно, ещё четыре года. Поживём – увидим.

«Большунову нужно быть сдержаннее»

– Кто в спорте вас вдохновляет? Чей пример мотивирует?

– Саня Большунов. Хороший лыжник.

– Что вам в нём нравится?

– Характер. Он упёртый и настойчивый.

Мы с ним виделись в Москве на «Пусть говорят». Он нас приехал поздравить. А ещё он писал мне и поздравлял, когда я был в Италии.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

– Смог бы Александр Большунов помешать Йоханнесу Клебо в Валь-ди-Фьемме на Олимпиаде? Выиграл бы тогда норвежец все шесть гонок?

– Не выиграл бы, конечно. Там была бы настоящая борьба, а так всё как-то получилось… Клебо же сам в интервью сказал, что у него в Пекине была конкуренция, а по сути, её сейчас вовсе нет.

– Большунов в последнее время несколько раз попадал в неприятные истории. Как вы относитесь к таким эмоциональным моментам?

– Не буду никого судить. Мне кажется, Александру нужно быть чуть-чуть сдержаннее. Но он сам это понимает. Во время гонки всякое может произойти. У него всё будет нормально.

– Следили за нашими лыжниками на Олимпиаде?

– Все гонки смотрел, болел и переживал. Савелий и Дарья показали то, что могут. Они молодые, и у них всё впереди. Тоже выступали на Играх в первый раз.

«Раньше инвалиды прятались по домам»

– Иван, расскажите, когда пришло осознание того, что вы не сможете делать какие-то вещи, которые делают многие люди?

– Я об этом даже не думал. У меня всё получалось нормально.

– Из чего состоит ваш день? Какой распорядок у вас?

– Зарядка, питание, тренировки с утра до вечера. Не скажу, что у нас есть диеты. Кушаем всё, что нравится. Но питание обязательно по расписанию. Когда приезжаю в Москву, то могу просто перекусить один раз в день из-за нехватки времени, а на сборах – сбалансированные завтрак, обед и ужин.

– После Игр чем-нибудь себя порадовали? Может, тортиком?

– Не особо люблю сладкое. Мне вообще пофиг. Нет такого, что что-то давно не ел и сейчас пойду съем (улыбается). Любимого блюда у меня тоже нет. Что дадут, то и буду есть (улыбается).

Иван Голубков Фото: Tom Weller/Getty Images

– Какую помощь оказывает государство? Насколько удаётся закрыть все ваши потребности?

– Я зарабатываю, у меня есть пенсия. У меня на всё хватает, ни в чём себе не отказываю.

– Для людей с ограниченными возможностями самое тяжёлое – это физические ограничения или социальная несправедливость, с которой они порой сталкиваются?

– Я этого не замечаю. Я полноценный человек, вожу машину. Но проблемы всё-таки есть: незрелость в обществе и трудности с доступностью в регионах, которая очень слабая. Да, доступная среда имеется, но, например, хотелось бы побольше пандусов, поддержки от регионов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

– Если сравнивать Россию с другими странами в плане отношения к людям с ОВЗ, то у нас в последние годы с этим стало лучше?

– Да, однозначно. Раньше тоже были инвалиды, но они прятались по домам, никуда не выходили. Сейчас же каких только активностей для людей с ОВЗ нет. Можно найти себя в любом деле.

Просто хочется сказать обществу, чтобы оно было добрее.

«Слушаю лирический рэп»

– У вас есть татуировка в зоне шеи в виде крыльев. Расскажите, что набили и как это произошло?

– Первую сделал в 16 лет. Потом на руку набил розу. Но я никому не рассказываю об их значении. Никто не знает, даже друзья.

– Ещё будете бить тату?

– Хочу на руке одно доделать, ангела. Там было только перо.

Иван Голубков Фото: РИА Новости

– Не хотите сделать так же, как и теннисист Карлос Алькарас, набивший тату с датами своих побед на ТБШ? Вам можно было бы олимпийское золото сделать.

– Может быть, и сделаю, почему нет (улыбается).

– Чем увлекаетесь в свободное время?

– Люблю находиться в компании друзей и близких, быть дома, потому что 90% моей жизни – это сборы. По сути, дома даже не бываю.

С возрастом становится тяжелее, ведь я с малых лет занимаюсь спортом. Уже хочется быть побольше дома. Но спорт такая вещь – нужно рисковать. Не знаю, на сколько меня хватит. Время покажет.

– В разделе «описание» в соцсети у вас написано: «Музыка помогает скрыться от реальности мира, пусть хотя бы на несколько минут». Что слушаете и как часто?

– Эта цитата там висит около 12 лет! И она актуальна. Музыку я люблю слушать и по сей день. Надену наушники и никого не слышу, ухожу в себя.

– Какая это музыка?

– Слушаю современный лирический рэп. Нравятся многие артисты, но я отмечу Miyagi. Это самый топ. Но они мало концертов дают, я ни разу не был. Всё хочу, и когда, дай бог, будет в Москве концерт, схожу обязательно.

«Мне уже не нужно родительское тепло»

– Вы рассказывали, что нашли свою маму в 15 лет. Как решились на этот шаг?

– Любой ребёнок хочет знать своих родителей. Нашёл, пообщались с ними. Редко, но встречаемся, потому что у меня напряжённый график.

– В какой возрасте нашли папу?

– Это было в одно время примерно. Слухи-то быстро расходятся. Было известно, что они развелись, но в то же время общались. У них ещё дочь появилась, то есть моя сестра.

– С тех пор прошло ещё 15 лет. На каком уровне сейчас ваши отношения и на каком бы вам хотелось их видеть?

– Общаемся. Никто ни от кого ничего не требует. Всё тихо, спокойно.

Иван Голубков Фото: РИА Новости

– Любому ребёнку в любом возрасте хочется родительского тепла…

– Уже нет. Я большой мальчик, чтобы от кого-то что-то требовать… Мне это уже не нужно. Если бы в детстве они были, а сейчас что? Да и в 15 лет не хотелось тепла: я рано начал зарабатывать, строил карьеру.

– Но обида за то, что в детстве так получилось, сидит у вас в сердце?

– Если бы они у меня были, то что бы я делал? Может быть, дома бы сидел, в четырёх стенах за компьютером. Всякое могло быть. А так вышел в люди.

– Как раз хотел вас спросить: если бы у вас была возможность выбрать другую жизнь или прожить её заново, то каким был бы ваш ответ. Но сейчас понимаю, что вы бы оставили всё, как есть.

– Да-да. У меня всё нормально.

– Родители связывались с вами после Паралимпиады?

– Да. Бабушка каждый день писала, поздравляла. Она даже гонки смотрела.

– С бабушкой контакт больше поддерживаете?

– Да, с ней больше общаюсь. У меня ещё прабабушка есть, и она с ней живёт, ухаживает в Республике Коми.

«Перестань ныть! Руки, ноги, голова есть»

– Вы себя видите в роли родителя?

– Конечно. Я уже стал крёстным папой. Помогаю воспитывать.

– И что самое сложное в этом процессе?

– Само воспитание. Дети растут, у них сейчас другое мышление, современное, иные интересы. Но я дам своему ребёнку всё то, чего у меня не было.

– У вас уже есть дама сердца?

– Пока ещё нет, я холостой. Когда-то будет. У меня уже не раз были отношения, но с моим графиком возникают сложности.

– На ваш взгляд, каким должен быть мужчина?

– Преданным, уверенным в себе, чтобы хорошо зарабатывал.

– Вы держите в себе эмоции, прячете ли их? Люди могут узнать о ваших проблемах, увидеть слёзы?

– Бывало такое. Близкие друзья видели.

Иван Голубков Фото: Luke Hales/Getty Images ​​​​​​​

– Чего вы боитесь больше всего в жизни?

– Уже не знаю. Вообще уже ничего не боюсь. Всегда рисковал, делал.

– Кто не рискует, тот не пьёт шампанское в Кремле?

– Да-да (смеётся)!

– У вас уже есть золото Паралимпиады. О чём ещё мечтаете?

– В первую очередь хочу завести семью.

– Задумывались ли вы над тем, что оставите после себя?

– Детей, дерево посадить, дом построить. Как и любой мужчина, наверное.

– Если бы у вас была возможность помочь человеку, который перестал в себя верить, то что бы вы ему сказали?

– Перестань ныть! Руки, ноги, голова есть. Иди к своей цели. Да, сегодня не получилось, но в другой раз – обязательно получится. Просто надо верить в себя, и всё будет хорошо!