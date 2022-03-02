Глава МПК Парсонс объяснил решение допустить россиян и белорусов к участию в Паралимпиаде

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс объяснил решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде-2022 в качестве нейтральных атлетов.
«МПК и Паралимпийское движение крайне обеспокоены грубым нарушением олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси в дни, предшествующие зимним Паралимпийским играм 2022 года в Пекине. Совет МПК единодушно осудил эти действия и согласился с тем, что они не могут остаться без внимания.
При принятии решения МПК было принципиально важно оставаться политически нейтральными. Этот нейтралитет основан на искренней вере в то, что спорт обладает преобразующей силой для преодоления наших недостатков и пробуждения внутри нас лучших качеств гуманности, особенно в самые мрачные моменты.
Наше решение — это самое суровое наказание, которое мы можем применить в рамках нашей конституции и действующих правил МПК. Глубоко разочаровывает необходимость таких действий. Тем не менее МПК считает, что это необходимо для привлечения правительств к ответственности за действия, которые непосредственно влияют на Паралимпийское движение, Паралимпийские игры и спортсменов-паралимпийцев.
Теперь, когда это решение принято, я ожидаю, что все участники будут относиться к нейтральным спортсменам так же, как и к любым другим спортсменам на этих Играх, независимо от того, насколько это может быть сложно. В отличие от своих правительств, паралимпийские спортсмены и официальные лица не являются агрессорами, они здесь, чтобы участвовать в спортивных соревнованиях, как и все остальные.
Глаза всего мира будут наблюдать за зимними Паралимпийскими играми в ближайшие дни. Жизненно важно показать мировым лидерам через наш спорт, что мы можем объединиться как люди и что наша истинная сила проявляется в продвижении мира, взаимопонимания и инклюзивности. Это лежит в основе того, что делает Паралимпийское движение и за что оно выступает. Мы не должны упускать это из виду сейчас, независимо от обстоятельств», — приводит слова Парсонса официальный сайт МПК.
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