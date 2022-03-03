Латвийские кёрлингисты отказались выходить на матч с Россией на Паралимпиаде-2022

Сборная Латвии по кёрлингу на колясках, которая готовится к выступлению на Паралимпиаде-2022 в Пекине (Китай) отказалась принять участие в матче с национальной командой России. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Латвии.
Напомним, сборную России допустили к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе.
«Мы были абсолютно уверены, что Международный паралимпийский комитет не допустит к участию в этих Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов. Это решение (о допуске. — Прим. «Чемпионата») было как минимум неожиданным. Мы созвали очное собрание и по итогам голосования приняли решение не участвовать в игре с Россией», — сказал главный тренер сборной Латвии по кёрлингу на колясках Арнис Вейдеманис.
Зимние Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.
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