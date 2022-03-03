ПКР сделал заявление по поводу запрета россиянам выступать на Паралимпиаде-2022 в Пекине

Паралимпийский комитет России (ПКР) отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) запретить российским спортсменам выступать на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 13 марта.
«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта сего года совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов.
В качестве виновников нынешних политических конфликтов в этом решении оказываются ПКР и российские паралимпийцы.
Между тем они не только не совершали ничего, что хоть каким-то образом может быть истолковано как участие в нынешних политических осложнениях, но, напротив, в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) вывели из руководящих органов ПКР лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам.
В связи с этим ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях.
Разумеется, ПКР продолжит работу по развитию отечественной физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и созданию для этого всех необходимых условий», — отмечается в заявлении, выложенном на официальном сайте ПКР.
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