ПКР опубликовал письмо от президента МПК с объяснением отстранения России от Паралимпиады

Паралимпийский комитет России (ПКР) обнародовал текст письма от президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса, которое тот направил и. о. президента ПКР Павлу Рожкову. В письме Парсонс объяснил решение отстранить Россию от Паралимпиады-2022.
«Обращаюсь к Вам, чтобы сообщить последние новости после специально созванного заседания Исполкома МПК, которое состоялось сегодня утром 3 марта 2022 года.
Стремительно обостряющаяся ситуация поставила нас в невозможное положение так близко к началу Игр.
За последние 12 часов подавляющее число членов МПК связались с нами и были очень открыты. Они сказали нам, что если мы не пересмотрим своё решение, то это может иметь серьёзные последствия для Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине.
Несколько НПК, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают отказаться от участия в соревнованиях. Обеспечение безопасности всех спортсменов имеет для нас первостепенное значение, а ситуация в деревнях спортсменов обостряется и стала неприемлемой.
В первую очередь мы обязаны в рамках Паралимпийской миссии, закреплённой в Конституции, гарантировать и контролировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечить, чтобы в спорте, в рамках Паралимпийского движения, преобладал дух честной игры, насилие было запрещено, отсутствовал риск для здоровья спортсменов и соблюдались основополагающие этические принципы.
В этих обстоятельствах и в целях сохранения жизнеспособности и целостности этих Игр и безопасности всех участников Исполком МПК принял решение отказать в допуске спортсменам от ПКР и НПК Беларуси на Паралимпийские игры 2022 года в Пекине в соответствии со статьей 2.9 Раздела о Паралимпийских играх Свода Правил МПК.
Это означает, что параспортсмены из ПКР и НПК Беларуси не будут допущены к участию в Играх, которые откроются 4 марта 2022 года.
Мы, конечно, обеспокоены благополучием ваших спортсменов и делегации, учитывая это решение, и мы свяжемся с вами, чтобы обсудить дальнейшие шаги.
С уважением,
Эндрю Парсонс
Президент
Международный Паралимпийский комитет», — сказано в письме, текст которого приводит пресс-служба ПКР.
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