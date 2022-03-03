«Позор!» 7-кратная чемпионка ОИ Светлана Ромашина — об отстранении России от Паралимпиады

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина отреагировала на новость об отстранении России от зимних Паралимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта. Ранее соответствующее решение принял Международный паралимпийский комитет (МПК).
«Позор! А как же «спорт вне политики»?!» — написала Ромашина в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: «инстаграм» светланы ромашиной
Напомним, изначально МПК принял решение допустить российских паралимпийцев к Играм в нейтральном статусе, однако затем изменил своё решение.
Ранее Паралимпийский комитет России (ПКР) обнародовал текст письма от президента МПК Эндрю Парсонса, которое тот направил и. о. президента ПКР Павлу Рожкову. В письме Парсонс объяснил решение отстранить Россию от Паралимпиады-2022.
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