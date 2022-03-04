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Паралимпийская сборная России покинет Пекин 6 марта

Паралимпийская сборная России покинет Пекин 6 марта
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Российские паралимпийцы покинут Пекин в воскресенье, 6 марта. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил Россию от Паралимпиады-2022 в Пекине (Китай).

«Сборная России в полном составе покинет столицу Паралимпийских игр 6 марта рейсом «Аэрофлота», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Церемония открытия запланирована на сегодня, 4 марта. Паралимпиада завершится 13 марта.

Напомним, изначально МПК решил допустить российских паралимпийцев к Играм в нейтральном статусе, однако затем изменил своё решение.

Ранее ПКР сделал новое заявление по поводу решения МПК запретить российским спортсменам выступать на Паралимпиаде.

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