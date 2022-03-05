Совет по правам человека обратился в ООН в связи с отстранением российских паралимпийцев

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ направил обращение в Совет по правам человека ООН и в организации Inclusion International и Inclusion Europe в связи с отстранением российских паралимпийцев от Игр в Пекине из-за военной спецоперации России на территории Украины.

«В результате политических игр пострадали люди, находящиеся вне политики, которые, превозмогая боль и не пропуская ни одной тренировки, шли к цели. Россия многое делает для выполнения своих обязательств по Конвенции о правах инвалидов, учитывает замечания и предложения международных органов в сфере обеспечения и защиты прав людей с инвалидностью.

Спорт находится вне политики – этот принцип всегда неукоснительно соблюдала Россия и её Олимпийская и Паралимпийская сборные. Этот же принцип на протяжении последних шести лет жестоко нарушает в отношении российских паралимпийцев Международный паралимпийский комитет.



Паралимпиада, которая призвана объединять людей и показывать всем силу и величие духа людей с инвалидностью, к сожалению, парадоксальным образом стала очагом вражды и разобщения.



Сегодня мы просим вас дать ситуации принципиальную оценку и осудить решение Международного паралимпийского комитета об отстранении от Паралимпийских игр ни в чём не повинных российских людей с инвалидностью и их дискриминацию по политическим мотивам», — говорится в заявлении СПЧ.