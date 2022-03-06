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Непряева — об отстранении российских паралимпийцев: с ними поступили по-свински

Непряева — об отстранении российских паралимпийцев: с ними поступили по-свински
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Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала отстранение российских паралимпийцев. Из-за санкций их отстранили от Паралимпийских игр. При этом изначально Международный паралимпийский комитет разрешил им выступить в нейтральном статусе, но затем изменил решение.

«В такой ситуации не хотела бы себя представлять. Тут никакие слова поддержки не помогут. С ними по-свински поступили. Даже не хочу это комментировать, это просто отвратительно», — цитирует Непряеву «РИА Новости».

Позднее стало известно, что российские власти проведут для российских паралимпийцев альтернативные соревнования, они пройдут в Ханты-Мансийске. На них выступят и белорусские паралимпийцы, которых также отстранили от соревнований в Пекине.

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